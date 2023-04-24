Не втратити захист. На який час українці можуть приїздити додому з Польщі

Українці, які отримали статус тимчасового захисту у Польщі, можуть виїздити з країни на деякий час додому.

Що потрібно враховувати при виїзді та як не через виїзд в Україну втратити наданий у Польщі статус – у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів юрист чат-боту "Юридичний порадник для ВПО" благодійного фонду БФ "Право на захист" Олег Голєв.

На скільки часу можна виїжджати з території Польщі

За словами юриста, українці можуть виїздити з Польщі на певний час, це не заборонено.

"Спеціальний закон допускає виїзд українців, що користуються тимчасовим захистом у Польщі, без його втрати за умови дотримання строку перебування в Україні. Проте, якщо громадянин України добровільно повертається в Україну і залишається там проживати, тимчасовий захист скасовується", – говорить співрозмовник.

Вони можуть виїздити загалом на строк до 1 місяця.

Зверніть увагу. Українець втрачає тимчасовий захист у разі одноразового виїзду з території Польщі строком понад 1 місяць. Але при цьому застережень щодо здійснення кількох коротших поїздок немає.

Що потрібно для в'їзду назад до Польщі

1. Сертифікат Diia.pl в мобільному додатку mObywatel.

Додаток mObywatel доступний для завантаження у Google Play та App Store.

Такий документ можуть отримати повнолітні громадяни України, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, які мають номер PESEL і активований довірений профіль.

"При цьому українці, які повертаються до Польщі, мають повідомити прикордонників під час паспортного контролю про в’їзд саме у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та пред’явити електронний документ Diia.pl", – каже юрист.

2. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

"Закон України "Про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну громадян України» передбачає, що громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну", – звертає увагу Олег Голєв.

Фото: Українці можуть виїздити з Польщі на строк до місяця, а застережень по коротких поїздках немає (Getty Images)

Водночас є перелік документів, які необхідні для реалізації цього права, а саме:

1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

2) дипломатичний паспорт;

3) службовий паспорт;

4) проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);

5) посвідчення особи моряка;

6) посвідчення члена екіпажу;

7) посвідчення особи на повернення в Україну, видане дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном.

Варто врахувати. На сайті Держприкордонслужби України є інформація про те, що у ситуації, коли громадянин України прибуває в український пункт пропуску без паспортних документів та за наявності свідоцтва про народження, в'їзд на територію України може здійснюватися персонально за окремим рішенням. Його прийматимуть за результатами поглибленого контролю і проведення процедури ідентифікації особи.

"Однак якщо це було можливо на початку повномасштабного вторгнення, то наразі нам не відомо, щоб такі ситуації мали місце на практиці", – каже фахівець.

Нагадаємо, у травні почнеться вступна кампанія в польські ВНЗ. Для абітурієнтів з України польський уряд ухвалив спеціальні зміни в законодавство. Ми писали, як українцям вступити в університет в Польщі.

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