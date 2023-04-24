Не потерять защиту. На какое время украинцы могут приезжать домой из Польши

Украинцы, получившие статус временной защиты в Польше, могут выезжать из страны на время домой.
Что нужно учитывать при выезде и как не из-за выезда в Украину потерять предоставленный в Польше статус – в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал юрист чат-боту "Юридический советник для ВПО" благотворительного фонда БФ "Право на защиту" Олег Голев.
По словам юриста, украинцы могут выезжать из Польши на время, это не запрещено.
"Специальный закон допускает выезд украинцев, пользующихся временной защитой в Польше, без ее потери при условии соблюдения срока пребывания в Украине. Однако если гражданин Украины добровольно возвращается в Украину и остается там проживать, временная защита отменяется", – говорит собеседник.
Они могут выезжать на срок до 1 месяца.
Обратите внимание. Украинец теряет временную защиту при одноразовом выезде с территории Польши сроком более 1 месяца. Но при этом оговорок относительно нескольких коротких поездок нет.
1. Сертификат Diia.pl в мобильном приложении mObywatel.
Приложение mObywatel доступно для загрузки в Google Play и App Store.
Такой документ могут получить совершеннолетние граждане Украины, выехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеющие номер PESEL и активированный доверенный профиль.
"При этом украинцы, которые возвращаются в Польшу, должны сообщить пограничникам во время паспортного контроля о въезде именно в связи с использованием права на временную защиту и предъявить электронный документ Diia.pl", – говорит юрист.
2. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
"Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предусматривает, что гражданин Украины ни по каким основаниям не может быть ограничен в праве на въезд в Украину", – обращает внимание Олег Голев.
В то же время есть перечень документов, необходимых для реализации этого права, а именно:
1) паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
2) дипломатический паспорт;
3) служебный паспорт;
4) проездной документ ребенка (действующий в течение срока, на который он выдан);
5) удостоверение личности моряка;
6) удостоверение члена экипажа;
7) удостоверение лица на возвращение в Украину, выданное дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины за границей.
Следует учесть. На сайте Госпогранслужбы Украины есть информация о том, что в ситуации, когда гражданин Украины прибывает в пункт пропуска без паспортных документов и при наличии свидетельства о рождении, въезд на территорию Украины может осуществляться персонально по отдельному решению. Его будут принимать по результатам углубленного контроля и проведения процедуры идентификации личности.
"Однако если это было возможно в начале полномасштабного вторжения, то нам пока не известно, чтобы такие ситуации имели место на практике", – говорит специалист.
Напомним, в мае начнется вступительная кампания в польские ВУЗы. Для абитуриентов из Украины польское правительство приняло специальные изменения в законодательство. Мы писали, как украинцам поступить в университет в Польше.
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