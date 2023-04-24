Не потерять защиту. На какое время украинцы могут приезжать домой из Польши

Украинцы, получившие статус временной защиты в Польше, могут выезжать из страны на время домой.

Что нужно учитывать при выезде и как не из-за выезда в Украину потерять предоставленный в Польше статус – в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал юрист чат-боту "Юридический советник для ВПО" благотворительного фонда БФ "Право на защиту" Олег Голев.

На сколько времени можно уезжать с территории Польши

По словам юриста, украинцы могут выезжать из Польши на время, это не запрещено.

"Специальный закон допускает выезд украинцев, пользующихся временной защитой в Польше, без ее потери при условии соблюдения срока пребывания в Украине. Однако если гражданин Украины добровольно возвращается в Украину и остается там проживать, временная защита отменяется", – говорит собеседник.

Они могут выезжать на срок до 1 месяца.

Обратите внимание. Украинец теряет временную защиту при одноразовом выезде с территории Польши сроком более 1 месяца. Но при этом оговорок относительно нескольких коротких поездок нет.

Что нужно для въезда обратно в Польшу

1. Сертификат Diia.pl в мобильном приложении mObywatel.

Приложение mObywatel доступно для загрузки в Google Play и App Store.

Такой документ могут получить совершеннолетние граждане Украины, выехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеющие номер PESEL и активированный доверенный профиль.

"При этом украинцы, которые возвращаются в Польшу, должны сообщить пограничникам во время паспортного контроля о въезде именно в связи с использованием права на временную защиту и предъявить электронный документ Diia.pl", – говорит юрист.

2. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

"Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предусматривает, что гражданин Украины ни по каким основаниям не может быть ограничен в праве на въезд в Украину", – обращает внимание Олег Голев.

Фото: Украинцы могут выезжать из Польши сроком до месяца, а оговорок по коротким поездкам нет (Getty Images)

В то же время есть перечень документов, необходимых для реализации этого права, а именно:

1) паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

2) дипломатический паспорт;

3) служебный паспорт;

4) проездной документ ребенка (действующий в течение срока, на который он выдан);

5) удостоверение личности моряка;

6) удостоверение члена экипажа;

7) удостоверение лица на возвращение в Украину, выданное дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины за границей.

Следует учесть. На сайте Госпогранслужбы Украины есть информация о том, что в ситуации, когда гражданин Украины прибывает в пункт пропуска без паспортных документов и при наличии свидетельства о рождении, въезд на территорию Украины может осуществляться персонально по отдельному решению. Его будут принимать по результатам углубленного контроля и проведения процедуры идентификации личности.

"Однако если это было возможно в начале полномасштабного вторжения, то нам пока не известно, чтобы такие ситуации имели место на практике", – говорит специалист.

Напомним, в мае начнется вступительная кампания в польские ВУЗы. Для абитуриентов из Украины польское правительство приняло специальные изменения в законодательство. Мы писали, как украинцам поступить в университет в Польше.

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