Без втрати виплат. Як біженцям у Німеччині купити для себе автомобіль

Німеччина прихистила понад 1 млн українських біженців. Багатьом із тих, хто оселився за містом, для зручності пересування необхідний власний транспорт.

Як українці можуть придбати автомобіль і не втратити соціальну допомогу, TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrainianingermany.de.

Який автомобіль можна купити без втрати виплат

Українські біженці у Німеччині можуть придбати автомобіль за ціною не вище 7500 євро. Така межа встановлена рішенням Федерального суду стосовно тих, хто отримує соціальну допомогу. Українці, які отримують соціальні виплати, входять до зазначеної категорії.

В окремих випадках автомобіль може коштувати дорожче за умови:

це багатодітна сім’я, якій необхідно мати велике авто;

власник має обмежені фізичні можливості, а в машині має бути виключно коробка автомат;

йдеться про спеціальний транспорт для людей з інвалідністю;

є потреба у підвищеній місткості автомобіля для інвалідного візка, у великому багажнику чи просторому салоні.

Якщо є потреба перевищити ліміт у 7500 євро можна, слід повідомити у центр зайнятості (Jobcenter). Тоді ситуацію розглянуть індивідуально.

Слід враховувати, що максимально дозволена вартість автомобіля може бути меншою – наприклад, ринкова ціна 7000 євро. Цю інформацію варто уточнити у працівника центру зайнятості.

Придбаний автомобіль буде врахований до особистих активів людини, але не впливатиме на надання державних виплат.

Фото: Українці за кордоном (gettyimages.com)

Документи, які видають після покупки автомобіля

Серед обов’язкових документів під час продажу автомобіля такі:

техпаспорт (Fahrzeugbrief). У четвертому рядку можна переглянути VIN-код авто, дату випуску автомобіля та першої постановки на облік;

договір купівлі-продажу (Kaufvertrag). Потрібно переконатися, що в договорі є фраза "kein Unfallschaden" про справність техзасобу та гарантії від продавця;

техогляд в Німеччині (TÜV);

довідка про зняття машини з обліку (Abmeldebescheinigung);

страховий поліс (Doppelkarte). Жовтий поліс знадобиться для отримання номерів, а зелена картка діє за кордоном.

свідоцтво про екологічність автомобіля (ASU Abgasuntersuchung), у якому зазвичай вказується лише пробіг.

Нагадаємо, ми писали, як користуватися автомобілями з українськими номерами в Німеччині.

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