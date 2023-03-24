Втеча від санкцій. Яка країна масово приймає росіян через рік війни

У Туреччині порахували туристів за перші два місяці 2023 року. Усього країну відвідали 3,8 млн іноземців.

Через рік війни у країні продовжують масово приймати росіян, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ftnnews.com.

Згідно з офіційними даними Міністерства культури та туризму, у лютому Туреччину відвідали 1,87 мільйона туристів – це 21% більше, ніж минулого року. За перші два місяці року країна прийняла 3 876 381 іноземних гостей. Це на 37% більше, ніж за той же період 2021 року.

При цьому у п'ятірці країн, звідки прибули найбільше відвідувачів у січні-лютому: Росія (507,5 тисяч), Болгарія (318 тисяч), Німеччина (288 тисяч), Іран (225 тисяч) та Грузія (218 тисяч).

Із початку війни росіяни масово скуповують нерухомість в Туреччині, щоб уникнути санкцій.

Серед іноземців, які прибули до Туреччини у січні-лютому, було майже 82 тисячі українців. Чимало з них – втікачі від війни.

Фото: Туризм у Стамбулі (pixabay.com)

Згідно зі статистикою, найбільш відвідувані іноземцями провінції Туреччини у перші два місяці 2023 року були: Стамбул, Едірне поблизу кордону з Грецією та Болгарією та Анталія.

Нагадаємо, ми писали, що японська авіакомпанія перефарбувала свої літаки, щоб не асоціюватись із РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.