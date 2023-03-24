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Втеча від санкцій. Яка країна масово приймає росіян через рік війни

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П'ятниця 24 березня 2023 16:52
Втеча від санкцій. Яка країна масово приймає росіян через рік війни Фото: Аеропорт Стамбула (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Туреччині порахували туристів за перші два місяці 2023 року. Усього країну відвідали 3,8 млн іноземців.

Через рік війни у країні продовжують масово приймати росіян, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ftnnews.com.

Згідно з офіційними даними Міністерства культури та туризму, у лютому Туреччину відвідали 1,87 мільйона туристів – це 21% більше, ніж минулого року. За перші два місяці року країна прийняла 3 876 381 іноземних гостей. Це на 37% більше, ніж за той же період 2021 року.

При цьому у п'ятірці країн, звідки прибули найбільше відвідувачів у січні-лютому: Росія (507,5 тисяч), Болгарія (318 тисяч), Німеччина (288 тисяч), Іран (225 тисяч) та Грузія (218 тисяч).

Із початку війни росіяни масово скуповують нерухомість в Туреччині, щоб уникнути санкцій.

Серед іноземців, які прибули до Туреччини у січні-лютому, було майже 82 тисячі українців. Чимало з них – втікачі від війни.

Втеча від санкцій. Яка країна масово приймає росіян через рік війниФото: Туризм у Стамбулі (pixabay.com)

Згідно зі статистикою, найбільш відвідувані іноземцями провінції Туреччини у перші два місяці 2023 року були: Стамбул, Едірне поблизу кордону з Грецією та Болгарією та Анталія.

Нагадаємо, ми писали, що японська авіакомпанія перефарбувала свої літаки, щоб не асоціюватись із РФ.

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