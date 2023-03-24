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Бегство от санкций. Какая страна массово принимает россиян спустя год войны

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Пятница 24 марта 2023 16:52
Бегство от санкций. Какая страна массово принимает россиян спустя год войны Фото: Аэропорт Стамбула (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Турции посчитали туристов за первые два месяца 2023 года. Всего страну посетили 3, 8 млн иностранцев.

Спустя год войны в стране продолжают массово принимать россиян, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ftnnews.com.

Согласно официальным данным Министертва культуры и туризма, в феврале Турцию посетили 1,87 миллиона туристов – это 21% больше, чем в прошлом году. За первые два месяца года страна приняла 3 876 381 иностранных гостей. Это на 37% больше, чем за тот же период в 2021 году.

При этом в пятерке стран, откуда прибыли больше всего посетителей в январе-феврале: Россия (507,5 тысяч), Болгария (318 тысяч), Германия (288 тысяч), Иран (225 тысяч) и Грузия (218 тысяч).

С начала войны россияне массово скупают недвижимость в Турции, чтобы избежать санкций.

Среди иностранцев, которые прибыли в Турцию в январе-феврале, было почти 82 тысячи украинцев. Многие из них – бегущие от войны.

Бегство от санкций. Какая страна массово принимает россиян спустя год войныФото: Туризм в Стамбуле (pixabay.com)

Согласно статистике, самые посещаемые иностранцами провинции Турции в первые два месяца 2023 года были: Стамбул, Эдирне поблизости границы с Грецией и Болгарией и Анталия.

Напомним, мы писали, что японская авиакомпания перекрасила свои самолеты, чтобы не ассоциироваться с РФ.

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