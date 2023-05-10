Не всі землі. Де в Німеччині приймають українських біженців у травні

Німеччина надає прихисток понад 1 мільйону біженців з України. Українці продовжують тікати від війни у цю країну, хоча житла в значній частині регіонів вже немає.
Які федеральні землі продовжують приймати українських біженців у травні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.
Українці, які планують отримати тимчасовий захист у Німеччині, можуть звертатися у табори первинного прийому. Станом на 5 травня українських біженців приймають у таких землях:
- Берлін:
- Баварія:
- Ергольдінг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding);
- Цирндорф (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf).
- Тюрінгія:
- Гермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15, 07629 Hermsdorf, Німеччина).
- Баден-Вюртемберг:
- Зіндельфінген Мессехалле (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);
- Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);
- Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg);
- Ельванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen);
- Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).
- Нижня Саксонія:
- Ганновер Мессехалле (Зал 21, Виставковий центр, 30521 Ганновер);
- Брамше (Im Rehhagen 8, 49565 Bramsche);
- Фюрстенау (Pommernstraße 12, 49584 Fürstenau).
- Гессен:
- Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).
- Північний Рейн-Вестфалія:
- Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum initial reception centre) тільки на перерозподіл далі.
- Шлезвіг-Гольштейн:
- Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);
- Саксонія:
- Лейпциг-Мокау (Graf-Zeppelin-Ring 6, 04356 Leipzig);
- Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden).
Інші землі приймають біженців тільки в окремих випадках, наприклад, якщо є вагома причина: робочий контракт, навчання, близькі родичі або друзі, які готові прописати.
Нагадаємо, ми писали, скільки коштує оренда житла в містах Німеччини.
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