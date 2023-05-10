Не все земли. Где в Германии принимают украинских беженцев в мае

Германия предоставляет убежище более 1 миллиону беженцев из Украины. Украинцы продолжают бежать от войны в эту страну, хотя жилья в значительной части регионов уже нет.

Какие федеральные земли продолжают принимать украинских беженцев в мае, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Украинцы, планирующие получить временную защиту в Германии, могут обращаться в лагеря первичного приема. По состоянию на 5 мая украинских беженцев принимают в следующих землях:

Берлин:

старый аэропорт Тегель.

Бавария:

Эргольдинг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding);

Цирндорф (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf).

Тюрингия:

Гермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15, 07629 Hermsdorf, Германия).

Баден-Вюртемберг:

Зиндельфинген Мессехалле (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Фрайбург);

Эльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen);

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).

Нижняя Саксония:

Ганновер Мессехалле (Зал 21, Выставочный центр, 30521 Ганновер);

Брамше (Im Rehhagen 8, 49565 Bramsche);

Фюрстенау (Pommernstraße 12, 49584 Fürstenau).

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum initial reception centre) только на перераспределение дальше.

Шлезвиг-Гольштейн:

Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);

Саксония:

Лейпциг-Мокау (Graf-Zeppelin-Ring 6, 04356 Leipzig);

Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden).

Другие земли принимают беженцев только в отдельных случаях, например, если есть веская причина: рабочий контракт, обучение, близкие родственники или друзья, которые готовы прописать.

Напомним, мы писали, сколько стоит аренда жилья в городах Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.