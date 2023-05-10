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Не все земли. Где в Германии принимают украинских беженцев в мае

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyiages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Германия предоставляет убежище более 1 миллиону беженцев из Украины. Украинцы продолжают бежать от войны в эту страну, хотя жилья в значительной части регионов уже нет.

Какие федеральные земли продолжают принимать украинских беженцев в мае, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Украинцы, планирующие получить временную защиту в Германии, могут обращаться в лагеря первичного приема. По состоянию на 5 мая украинских беженцев принимают в следующих землях:

  1. Берлин:
  • старый аэропорт Тегель.
  1. Бавария:
  • Эргольдинг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding);
  • Цирндорф (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf).
  1. Тюрингия:
  • Гермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15, 07629 Hermsdorf, Германия).
  1. Баден-Вюртемберг:
  • Зиндельфинген Мессехалле (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);
  • Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);
  • Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Фрайбург);
  • Эльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen);
  • Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).
  1. Нижняя Саксония:
  • Ганновер Мессехалле (Зал 21, Выставочный центр, 30521 Ганновер);
  • Брамше (Im Rehhagen 8, 49565 Bramsche);
  • Фюрстенау (Pommernstraße 12, 49584 Fürstenau).
  1. Гессен:
  • Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).
  1. Северный Рейн-Вестфалия:
  • Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum initial reception centre) только на перераспределение дальше.
  1. Шлезвиг-Гольштейн:
  • Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);
  1. Саксония:
  • Лейпциг-Мокау (Graf-Zeppelin-Ring 6, 04356 Leipzig);
  • Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden).

Другие земли принимают беженцев только в отдельных случаях, например, если есть веская причина: рабочий контракт, обучение, близкие родственники или друзья, которые готовы прописать.

Напомним, мы писали, сколько стоит аренда жилья в городах Германии.

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жилье для переселенцев