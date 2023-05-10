Не все земли. Где в Германии принимают украинских беженцев в мае
Германия предоставляет убежище более 1 миллиону беженцев из Украины. Украинцы продолжают бежать от войны в эту страну, хотя жилья в значительной части регионов уже нет.
Какие федеральные земли продолжают принимать украинских беженцев в мае, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Украинцы, планирующие получить временную защиту в Германии, могут обращаться в лагеря первичного приема. По состоянию на 5 мая украинских беженцев принимают в следующих землях:
- Берлин:
- старый аэропорт Тегель.
- Бавария:
- Эргольдинг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding);
- Цирндорф (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf).
- Тюрингия:
- Гермсдорф (Max-Hellermann-Straße 15, 07629 Hermsdorf, Германия).
- Баден-Вюртемберг:
- Зиндельфинген Мессехалле (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);
- Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);
- Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Фрайбург);
- Эльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen);
- Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).
- Нижняя Саксония:
- Ганновер Мессехалле (Зал 21, Выставочный центр, 30521 Ганновер);
- Брамше (Im Rehhagen 8, 49565 Bramsche);
- Фюрстенау (Pommernstraße 12, 49584 Fürstenau).
- Гессен:
- Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen).
- Северный Рейн-Вестфалия:
- Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum initial reception centre) только на перераспределение дальше.
- Шлезвиг-Гольштейн:
- Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster);
- Саксония:
- Лейпциг-Мокау (Graf-Zeppelin-Ring 6, 04356 Leipzig);
- Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden).
Другие земли принимают беженцев только в отдельных случаях, например, если есть веская причина: рабочий контракт, обучение, близкие родственники или друзья, которые готовы прописать.
Напомним, мы писали, сколько стоит аренда жилья в городах Германии.
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