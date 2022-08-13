Временная защита в ЕС. Можно ли украинцам ездить домой и возвращаться обратно

Каждый имеет право поехать домой, чтобы навестить родителей или семью

Многие украинцы, которые спасаются от войны в странах ЕС и получают там статус временной защиты, волнует вопрос приездов в Украину. Обсуждение такого вопроса часто появляется в Facebook-группах украинцев в Германии, Швейцарии и других.

Беженцы с Украины под временной защитой в странах-членах Евросоюза могут свободно ездить в Украину и возвращаться в страны Европы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на интервью Комиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йогансон "Европейской правде".

По ее словам, каждый из тех, кто получил статус временной защиты в любой из стран ЕС, должен иметь право поехать домой, чтобы навестить родителей или семью, или с какой другой целью.

Фото: В случае необходимости беженцы переселенцы всегда смогут вернуться и зарегистрироваться в ЕС повторно (Getty Images)

В то же время, по словам Йогансон, те, кто выезжает в Украину на постоянное место жительства или на долгий промежуток времени, должны сняться с регистрации временной защиты в компетентных органах страны пребывания.

Она заверила, что такая дерегистрация в Европейском Союзе не будет лишать украинцев права на временную защиту: если это потребуется, наши граждане всегда смогут вернуться и зарегистрироваться в ЕС повторно.

Еврокомиссар также подтвердила случаи, когда на границе определенных европейских стран возникали проблемы с возвращением украинцев. Но отметила, что Еврокомиссия над этим работает. Она отметила, что временная защита будет действовать как минимум до марта 2024 года, однако может быть продлена.

Между тем четыре страны ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, увеличили продолжительность срока пребывания для украинцев по обычному безвизу. Туда украинцы могут ехать, если закончились "безвизовые" дни. Это Хорватия, Румыния, Кипр и Болгария. Условия пребывания украинцев в этих странах - читайте в материале.

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