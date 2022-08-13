ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тимчасовий захист в ЄС. Чи можна українцям їздити додому та повертатися назад

Новость на русском →
Субота 13 серпня 2022 09:00
Тимчасовий захист в ЄС. Чи можна українцям їздити додому та повертатися назад Фото: Мадрид, Іспанія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Кожен має право поїхати додому, щоб відвідати батьків чи родину

Багато українців, які рятуються від війни в країнах ЄС та отримують там статус тимчасового захисту, хвилює питання приїздів в Україну. Обговорення такого питання часто з'являється у Facebook-групах українців у Німеччині, Швейцарії та інших.

Біженці з України під тимчасовим захистом в країнах-членах Євросоюзу можуть вільно їздити до України та повертатися в країни Європи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Комісара з внутрішніх справ ЄС Ілви Йогансон "Європейській правді".

За її словами, кожен із тих, хто отримав статус тимчасового захисту в будь-якій з каїн ЄС, повинен мати право поїхати додому, щоб відвідати батьків чи родину, чи з якоюсь іншою метою.

Тимчасовий захист в ЄС. Чи можна українцям їздити додому та повертатися назад

Фото: У разі потреби біженці переселенці завжди зможуть повернутися і зареєструватися у ЄС повторно (Getty Images)

Водночас, за словами Йогансон, ті, хто виїжджає до України на постійне місце проживання або на довгий проміжок часу, мають знятися з реєстрації тимчасового захисту в компетентних органах країни перебування.

Вона запевнила, що така дереєстрація в Європейському Союзі не позбавлятиме українців права на тимчасовий захист: якщо це буде потрібно, наші громадяни завжди зможуть повернутися і зареєструватися в ЄС повторно.

Єврокомісарка також підтвердила випадки, коли на кордоні певних європейських країн виникали проблеми з поверненням українців. Але зазначила, що Єврокомісія над цим працює. Вона зауважила, що тимчасовий захист діятиме щонайменше до березня 2024 року, проте може бути продовжений.

Тим часом чотири країни ЄС, які не входять до Шенгенської зони, збільшили тривалість терміну перебування для українців за звичайним безвізом. Туди українці можуть їхати, якщо закінчились "безвізові" дні. Це Хорватія, Румунія, Кіпр та Болгарія. Які умови перебування українців у цих країнах - читайте у матеріалі.

Також ми писали, чи варто звертатись до суду, якщо відмовляють у в'їзді до ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Радянська армія зруйнувала 90% Ґданська. Як відбудували місто після Другої світової
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Олексій Бурчевський
Залізна завіса. Чому авіасанкції проти Росії виявилися неповними
Олексій Бурчевський
фахівець у галузі авіаційного права
Катерина Колонович
Краса Чернігівщини. У Міжрічинському парку знову проводять екскурсії
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Марина Казакова
Авіатури за кордон під час війни. Що змінилося для українців цього літа
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Всі точки зору