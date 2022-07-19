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Впервые за пять лет. Россиян потеснили с первого места по числу туристов в Анталии

Фото: Туристы в Анталии (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Турцию посетят более 3 миллионов путешественников из Германии до конца года

Немецкие туристы впервые за последние пять лет вытеснили российских туристов в турецкой Анталии.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

В этом году знаменитый турецкий город-курорт принял более миллиона немецких туристов.

"За первые шесть месяцев этого года Анталию посетили 955 000 немецких туристов. По состоянию на первую неделю июля количество немецких туристов превысило 1 миллион", — отметил глава рабочей группы по туризму городского совета Анталии Реджеп Явуз.

Это означает, что впервые за пять лет количество туристов из Германии превысило количество туристов из России. Ранее именно россияне раньше составляли большую часть иностранных посетителей курорта.

По прогнозам чиновника, регион посетят в целом несколько миллионов немецких туристов до конца года. Он добавил, что хотя треть немцев отправляются в отпуск в пределах своей страны, столько же посещают страны Средиземноморья.

Фото: Любимые локации для отдыха немецких туристов - страны Средиземноморья (unsplash.com)

"Турция, Испания, Греция и Италия являются наиболее предпочтительными странами (для немцев - ред.). Семьи с детьми предпочитают Турцию, а молодежь – Испанию. Помимо Анталии, немцы больше всего любят Эгейское море и Стамбул. Особенно важную роль в выборе немцев играет Анталия с ее очень разными вариантами отелей и системой "все включено", — пояснил он предпочтения туристов.

Если не будет чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией или другими факторами, иностранных туристов в Турции будет еще больше, предполагает Реджеп Явуз.

"В 2022 году Анталия увидит 3 миллиона туристов из Германии: впервые после 2015 года, когда регион принял самое большое количество немецких туристов в своей истории — 2,9 миллиона", — сказал он.

Напомним, мы писали, как этим летом отдохнуть в Хорватии украинкам с детьми.

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