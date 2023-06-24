Вперше за 100 років. Париж перетворює Сену на місце, придатне для купання

Невдовзі туристи під час візиту до Парижа зможуть скупатися в Сені. Це відбудеться вперше з моменту заборони у 1923 році. Влада міста розпочала масштабний комплексний проект з очищення ріки вартістю 1,4 мільярда євро. Непридатні до купання води Сени збираються зробити безпечними.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Токсична вода. Чи безпечно купатися в Сені

Хоча береги Сени давно стали романтичним місцем для прогулянок, її води настільки токсичні, що в них важко існувати навіть рибі. Крім того, річка перетворилася на звалище зламаних велосипедів і сміття, забруднюється також неочищеними стічними водами. Тому основна функція водного шляху зараз полягає в транспортуванні вантажів і людей на човнах, а купатися там заборонено.

Однак це планують змінювати. Відвідувачі міста через кілька років зможуть нарешті позасмагати на пляжах Сени, каже місцева влада.

Під час літніх Олімпійських ігор у Парижі наступного року деякі змагання з плавання відбудуться у водах Сени. Хоча на Сені вже проводили змагання з плавання під час Олімпіади 1900 року, купання в річці було заборонено ще у 1923 році через небезпеку руху човнів і забруднення води.

Тепер місто хоче відродити річку як місце для плавання як для Олімпійських ігор, так і до 2025 року загалом для відвідувачів.

Фото: Купання в Сені через високий рівень забруднення заборонили у 1923 році (unsplash.com)

Що передбачає проект відновлення Сени вартістю 1,4 млрд євро

Очистити Сену в Парижі пропонували ще давно. Ініціатива тягнеться десятиліттями, але Олімпіада, яка стрімко наближається, пришвидшила роботи.

За повідомленнями влади міста, річка має бути очищена до Олімпійського триатлону та гонок на відкритій воді до липня наступного року, а потім Паралімпіади.Сена також стане центральною локацією церемонії відкриття Олімпійських ігор, яка проходитиме на воді та березі.

Проект очищення передбачає боротьбу плавучими будинками, які зливають стічні води в річку, а також покращення якості очисних споруд.Також будуються величезні резервуари, щоб запобігти потраплянню заповнених бактеріями стічних вод у річку під час дощу.

Коли можна буде знову купатися в Сені

Після Олімпіади річку планують відкрити для публічного відвідування влітку 2025 року. Мерія вивчає розташування п’яти місць для купання вздовж Сени: як у Парижі, так і за його межами.

Фото: Після Олімпіади річку планують відкрити для публічного відвідування влітку 2025 року (unsplash.com)

Ймовірно, таких місць буде два на берегах парку Рів-де-Сена та один на рукаві Марі в центрі Парижа, один буде знаходитись у порту Берсі в 12-му окрузі та один на алеї Борд-де-л'О в Булонський ліс.

За прогнозами, до 2050 року Париж стикатиметься з сильною спекою влітку, коли температура повітря може потенційно перевищувати навіть 50 градусів за Цельсієм. Тому облаштування зон для купання також мають допомогти місту стати зручнішим для життя в майбутньому.

Влада міста також сподівається надихнути інші міста почати робити свої водні шляхи безпечнішими.

"Це, так би мовити, створить хвилі по всьому світу. Бо багато міст спостерігають за Парижем. Це початок руху. Ми принаймні на це сподіваємось", – каже Ден Ангелеску, науковець, який відстежує якість води Сени для мерії, регулярно відбираючи з неї проби.

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