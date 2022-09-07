При возвращении в Украину. Кому ежемесячно будут платить 18 тысяч гривен

Стипендию назначат для возобновления деятельности
Украинцы, которые вернулись в Украину из стран Европы, могут подать заявку на помощь 18 тысяч гривен ежемесячно. Зарегистрироваться надо до 10 сентября.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, кто может получить выплаты по программе Vidnova Fellowship Ukraine и сколько времени она продлится.
Программа "Vidnova Fellowship Ukraine" совместно с общественной организацией "Інша Освіта" предусматривает выплаты по 18 тысяч гривен с 1 октября 2022 года до 1 января 2023 года. Деньги будут выделять беженцам, которые до войны занимались в Украине определенной деятельностью на то, чтобы они смогли восстановить ее после возвращения из одной из европейских стран.
На странице программы указано, что на денежную помощь могут рассчитывать следующие категории граждан:
Фото: Финансовую поддержку окажут беженцам, возвращающимся в Украину из Европы (gettyimages.com)
В первую очередь для участия в программе и выплаты стипендии по индивидуальной поддержке ищут людей из таких секторов:
Фото: Деньги будут выплачивать три месяца (РБК-Украина)
"Vidnova Fellowship Ukraine" это программа индивидуальной поддержки и стипендиальная программа, которая начинает пилотный круг. В рамках этой программы три месяца - с 1 октября 2022 года по 1 января 2023 года - украинцам будет предоставляться:
Для участия в программе надо заполнить заявку до 10 сентября 2022 года.
Напомним, мы писали, как получить выплаты от международных организаций в Украине.