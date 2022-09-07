При поверненні в Україну. Кому щомісяця платитимуть 18 тисяч гривень

Стипендію призначать для відновлення діяльності
Українці, які повернулися в Україну з країн Європи, можуть подати заявку на допомогу 18 тисяч гривень щомісяця. Зареєструватися треба до 10 вересня.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, хто може отримати виплати за програмою Vidnova Fellowship Ukraine, та скільки часу вона триватиме.
Програма "Vidnova Fellowship Ukraine" спільно із громадською організацією "Інша Освіта" передбачає виплати по 18 тисяч гривень з 1 жовтня 2022 року до 1 січня 2023 року. Гроші виділятимуть біженцям, які до війни займалися в Україні певною діяльністю на те, щоб вони змогли поновити її після повернення з однієї із європейських країн.
На сторінці програми вказано, що на грошову допомогу можуть розраховувати такі категорії громадян:
Фото: Фінансову підтримку нададуть біженцям, які повертаються в Україну з Європи (gettyimages.com)
В першу чергу для участі в програмі та виплати стипендії з індивідуальної підтримки шукають людей із таких секторів:
Фото: Гроші виплачуватимуть три місяці (РБК-Україна)
"Vidnova Fellowship Ukraine" це програма індивідуальної підтримки та стипендійна програма, яка починає пілотне коло. У рамках цієї програми три місяці - з 1 жовтня 2022 року по 1 січня 2023 року - українцям буде надаватися:
Для участі у програмі треба заповнити заявку до 10 вересня 2022 року.
Нагадаємо, ми писали, як отримати виплати від міжнародних організацій в Україні.