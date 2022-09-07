При поверненні в Україну. Кому щомісяця платитимуть 18 тисяч гривень

Українці, які повернулися в Україну з країн Європи, можуть подати заявку на допомогу 18 тисяч гривень щомісяця. Зареєструватися треба до 10 вересня.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, хто може отримати виплати за програмою Vidnova Fellowship Ukraine, та скільки часу вона триватиме.

Хто може отримати "стипендію" при поверненні додому

Програма "Vidnova Fellowship Ukraine" спільно із громадською організацією "Інша Освіта" передбачає виплати по 18 тисяч гривень з 1 жовтня 2022 року до 1 січня 2023 року. Гроші виділятимуть біженцям, які до війни займалися в Україні певною діяльністю на те, щоб вони змогли поновити її після повернення з однієї із європейських країн.

На сторінці програми вказано, що на грошову допомогу можуть розраховувати такі категорії громадян:

активісти, лідери, менеджери неприбуткової громадської організації, благодійної організації або волонтерської/ініціативної групи;

культурні менеджери;

митці, учасники мистецької групи;

соціальні підприємці або ті, хто працює над суспільно важливими стартапами;

ті, хто був вимушений виїхати до іншої європейської країни після 22 лютого, проте цієї осені хоче повернутись в Україну ;

; ті, хто планує надалі створювати додану вартість в своєму секторі та культивувати досвід, привезений з-за кордону;

ті, хто шукає підтримки у відновленні своєї діяльності або ж переосмисленні того, чим хоче займатися , повернувшись в Україну.

, повернувшись в Україну. потребує кола нових партнерів та однодумців в Україні, які розуміють досвід вимушеної міграції.

Фото: Фінансову підтримку нададуть біженцям, які повертаються в Україну з Європи (gettyimages.com)

В першу чергу для участі в програмі та виплати стипендії з індивідуальної підтримки шукають людей із таких секторів:

культурний менеджмент

мистецькі проекти

неформальна освіта

соціальні інновації та соціальне підприємництво

захист прав людини

медіа

екологія та охорона навколишнього середовища

Фото: Гроші виплачуватимуть три місяці (РБК-Україна)

Як подати заявку та отримати фінансову чи іншу допомогу

"Vidnova Fellowship Ukraine" це програма індивідуальної підтримки та стипендійна програма, яка починає пілотне коло. У рамках цієї програми три місяці - з 1 жовтня 2022 року по 1 січня 2023 року - українцям буде надаватися:

щомісячна стипендія у розмірі 18 000 гривень для відновлення діяльності у обраній локації в Україні;

пакет підтримки для мережування та відбудови зв’язків з новим місцем перебування та партнерською організацією. До прикладу, якщо учасника/учасницю приймає нова організація, то це може бути адміністративна підтримка організації, коучинг або консультування від експерта учасника під час відкриття нової справи.

Для участі у програмі треба заповнити заявку до 10 вересня 2022 року.

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