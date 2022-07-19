"Война не заканчивается". Известная авиакомпания изменит планы из-за агрессии РФ

Finnair перепишет стратегию развития: раньше планировали много полетов в Азию

Finnair пересматривает стратегию развития компании, поскольку полеты в российском небе остаются закрытыми.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, финская национальная авиакомпания Finnair Oyj работает над пересмотром своей стратегии, признавая, что доступ к российскому небу с акцентом на полеты в Азию, вряд ли снова откроется.

"Войне в Украине не видно конца. Мы готовимся к тому, что небо России будет закрыто для нас надолго, на годы", — заявил главный исполнительный директор Топи Маннер во время телефонной конференции, отчитавшись о доходах за второй квартал.

В сочетании с быстро растущими ценами на топливо и меняющейся конкурентной средой, а также годами убытков, связанных с пандемией и ограничениями на поездки, авиакомпании теперь нужна новая стратегия и "значительное структурное обновление", заявлено в отчете компании.

Finnair заняла нишу, предоставляя транзитным пассажирам из небольших европейских городов самое короткое время полета в Азию, и больше всех среди европейских авиакомпаний пострадала после того, как Россия развязала войну против Украины и закрыла свое авиапространство.

Новая стратегия, которую должны представить ​​осенью, будет основываться на корректировках, внесенных в ее сеть в течение первых шести месяцев года.

По словам представителей Finnair, планы включают маршруты в Даллас и Сиэтл в Северной Америке, а также в Мумбаи в Южной Азии. Изменения будут внесены в сеть и флот, структуру затрат, потоки доходов и балансовый отчет.

К слову, акции Finnair упали на 9% на торгах в Хельсинки после объявления о крупных убытках компании.

Отметим, Россия до сих пор получает огромные доходы от авиакомпании за то, что те пролетают над ее небом.

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