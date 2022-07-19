"Війна не закінчується". Відома авіакомпанія змінить плани через агресію РФ

Finnair перепише стратегію розвитку: раніше планували багато польотів до Азії

Finnair переглядає стратегію розвитку компанії, оскільки польоти в російському небі залишаються закритими.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, фінська національна авіакомпанія Finnair Oyj працює над переглядом своєї стратегії, визнаючи, що доступ до російського неба з акцентом на польоти в Азію, навряд чи знову відкриється.

"Війні в Україні не видно кінця. Ми готуємося до того, що небо Росії буде закрито для нас надовго, на роки", — заявив головний виконавчий директор Топі Маннер під час телефонної конференції, відзвітувавши про доходи за другий квартал.

У поєднанні зі швидко зростаючими цінами на паливо і мінливим конкурентним середовищем, а також роками збитків, пов'язаних з пандемією та обмеженнями на поїздки, авіакомпанії тепер потрібна нова стратегія і" значне структурне оновлення", заявлено у звіті компанії.

Finnair зайняла нішу, надаючи транзитним пасажирам з невеликих європейських міст найкоротший час польоту в Азію, і найбільше серед європейських авіакомпаній постраждала після того, як Росія розв'язала війну проти України та закрила свій авіапростір.

Нова стратегія, яку мають представити восени, буде ґрунтуватися на коригуваннях, внесених в її мережу протягом перших шести місяців року.

За словами представників Finnair, плани включають маршрути в Даллас і Сіетл в Північній Америці, а також в Мумбаї в Південній Азії. Зміни будуть внесені до мережі та флоту, структури витрат, потоків доходів і балансового звіту.

До слова, раніше акції Finnair впали на 9% на торгах в Гельсінкі після оголошення про великі збитки компанії.

Відзначити, Росія досі отримує величезні доходи від авіакомпанії за те, що ті пролітають над її небом.

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