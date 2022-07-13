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Война разрушила курортный сезон на 90%. Эксперт озвучил масштабы потерь туризма

Фото: Отдых в Одессе до войны (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Количество отдыхающих на юге Украины летом-мизерное

Внутренний туризм в Украине понемногу восстанавливается. Однако ситуация в отрасли очень сложная. Такое мнение в колонке для РБК-Украина высказал эксперт по туризму Александр Чорный.

"Сейчас туризм в классическом его понимании – почти на паузе. Даже в локациях, где отели заполнены. Ведь не надо путать туриста и временно перемещенных лиц. Которые выехали вынужденно, часто – потеряв дома, спасая себя и семьи. Да и даже семьи, которые повезли деток на пару недель как можно дальше от сирен и ночевки в коридоре или бомбоубежище – разве это туристы?", – обращает внимание автор публикации.

"Туристический сбор не показывает реальной картины в отрасли"

Люди, которые разместились в гостиницах, ходят в заведения питания, в основном платят туристический сбор, так или иначе все же поддерживают гостиничную сферу. Это иногда позволяет владельцам зарабатывать за весенний сезон больше, чем за весь предыдущий год, говорит Александр Чорный.

"Однако даже для западной, условно более безопасной части нашей страны, это лишь заблуждение благосостояния туристической сферы. И опубликованные недавно данные по поступлениям от туристического сбора в бюджет – достаточно условный, если не сказать пока ложный показных состояния отрасли. Ведь он не показывает реальную картину, а дает лишь количественные показатели прожитых номеро-ночей", — убежден эксперт.

Ситуация еще сложнее с курортным сезоном: война разрушила его на 90%. Значительную часть побережья моря оккупировал враг, а в местах, где есть доступ к морю, остается риск обстрелов и мин.

"И хоть некоторые владельцы отелей на побережье моря обещают открытие или уже открыли двери к гостям, по сравнению с мирным временем количество отдыхающих мизерное", — подчеркивает он.

Между тем в Гостуризме говорят, что гостиницы в Украине – полупустые и мы только начинаем входить в период потерь в туризме.

Также мы писали, где этим летом в Одессе официально разрешено отдыхать.

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