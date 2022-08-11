Питання безпеки. Чи заборонять всі країни ЄС туризм із Росії

Чехія підтримала скасування видачі віз росіянам

Повну заборону росіянам їздити в Європу туристами підтримала країна, яка головує в ЄС. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський поділяє ідею не видавати шенгенські візи громадянам РФ через військову агресію в Україні.

Про це глава чеської дипломатії сказав 10 серпня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на Novinky.cz.

"Чехія неодноразово порушує це питання на зустрічах у Брюсселі"

Раніше повну заборону видачі шенгенських віз росіянам підтримали країни ЄС, через кордони яких громадяни РФ потрапляють в Європу з моменту відкриття російських сухопутних кордонів з 15 липня – Естонія та Фінляндія.

Між тим, можливість закрити Європу для туристів з країни-агресора обговорюється ще з весни.

"Чехія неодноразово порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем'єр-міністрів і міністрів закордонних справ і прагне ужгодженого підходу всього Європейського Союзу", – сказав Ян Ліпавський.

Фото: Архітектура Праги, Чехія (pixabay.com)

Чехія заборонила видачу віз громадянам Росії ще 25 лютого, а згодом і білорусам. Виняток складають гуманітарні причини – наприклад, політичне переслідування. Із 23 червня призупинення видачі віз та посвідок на проживання громадянам цих двох країн продовжили до кінця березня 2023 року.

"Під час агресії Росії, декларовані кордони якої постійно зміщуються, про звичайний туризм громадян Росії не може бути й мови. Йдеться про нашу безпеку, я вже давно намагаюся зменшити вплив російських спецслужб на території ЄС", - додав глава відомства.

За його словами, Чехія неодноразово закликає до цього в європейських установах. Наприкінці серпня глава чеської дипломатії має намір повторити це під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі.

"Деякі країни можуть не погодитися на бан росіян" – експерт

Заборону про видачу туристичних віз росіянам можуть підтримати окремі європейські країни, а на рівні всього Європейського Союзу рішення можуть і не прийняти. Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив авіаексперт Володимир Біленький.

"Я сумніваюся, що це рішення підтримає більшість країн ЄС. На рівні окремих держав це зробити можна, а от на спільне рішення я не очікував би.

Цілком можливо, що будуть величезні черги - оформляти візи буде проблематично через брак персоналу, бо Росія вислала багато дипломатів країн Західної Європи. Візи журналістам точно видаватимуть, як і різні бізнес-візи для працівників сфери ІТ", - прогнозує фахівець.

Фото: Вокзал у Гельсінкі, Фінляндія (unsplash.com/don-fontijn)

На його думку, Європа не "закриватиметься" для росіян, щоб не спалювати остаточно мости і не порушувати права рядових громадян РФ.

"Плюс для такого рішення потрібна угода всіх країн ЄС, а я сумніваюся, що Угорщина таке підтримає. Також треба розуміти, що зараз потік туристів із Росії дуже малий через бан на авіаперевезення. Тому реалістично виглядає заборона на видачу віз окремими країнами, яких може і багато. А ті, хто продовжать видавати, наприклад Угорщина, матимуть величезну чергу", - пояснює Володимир Біленький.

Нагадаємо, ми писали, які країни підтримали заборону на видачу віз росіянам.

Також повідомлялося, що літаки з РФ знову літатимуть до Азії.