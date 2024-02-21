Волинський Єрусалим. Місто-легенда, яке варто відвідати під час подорожі Україною

Бердичів євреї називали волинським Єрусалимом, головна святиня римо-католиків України також знаходиться там. У місті вінчався Оноре де Бальзак і народився Джозеф Конрад.

Які пам'ятки та локації міста варто відвідати та що можна дізнатися про відомих людей Бердичева, у колонці для РБК-Україна розповідає відомий дослідник, краєзнавець, мандрівник та автор проекту "Україна Інкогніта" Роман Маленков.

Легендарне місто для єврейського народу

Бердичів – місто-легенда для єврейського народу. Такої кількості євреїв у співвідношенні із неєвреями 60 тисяч проти 10 тисяч, не було в жодному місті за межами Ізраїлю. Євреї тут жили, як у своїй країні. Недаремно Бердичів називали Волинським Єрусалимом. А потім євреї зникли із міста. Одні загинули від рук гітлерівців, інші мігрували. Зараз у місті менше тисячі євреїв, але він для них все рівно залишається легендарним містом. Гарно ілюструє це історія, розказана нам місцевим рабином:

"Моя дружина нещодавно їздила до США. Там її запитали:

– Де ти зараз живеш?

– Так у Бердичеві.

– В якому Бердичеві? Він що, насправді існує?".

Міфічний для євреїв Бердичів, волинський Єрусалим, який ніколи не був територією Волині, на цвинтарі якого поховані, за нашими підрахунками, кілька сотень тисяч представників цього народу. А ще тут похований один із найвидатніших хасидських цадиків, "адвокат єврейського народу", Леві Іцхак Бердичівський. Саме він спричинив масове переселення євреїв у Бердичів. Але починався Бердичів зовсім не із них.

Відео: Найцікавіші пам'ятки Бердичева (youtube.com/Україна Інкогніта)

Як замок у Бердичеві став монастирем кармелітів

У 1627 році власник міста Ян Тишкевич потрапив у татарський полон. У неволі він побачив сон, в якому невідомі ченці молились за його визволення. Через деякий час Тишкевича викупили, і в одному із костьолів Любліна він побачив тих самих ченців.

"Так це ви молились за мене. То я вам свій замок подарую", – вигукнув магнат. І подарував.

У 1630 році бердичівський замок Тишкевичів перейшов до ордену босих кармелітів. А ще через чотири роки тут з’явився їх монастир.

Нині монастир, або на польський манер – кляштор, головна пам’ятка Бердичева. Ця ефектна фортеця колись обороняла не лише ченців, а й усе місто. Остання її облога сталася у 1768, коли росіяни намагалися вибити звідси польських конфедератів. Вибити не вдалося – то вони обдурили і зрадили. Відтоді у мурах залишились ядра.

Кляштор є головною святинею римо-католиків України. Точніше, ікона, яка зберігається в ньому – образ Божої Матері Бердичівської. Це копія старої ікони, яка десь зникла, кажуть, у 1941 році. Ту ікону подарував Ян Тишкевич і вона стала чудодійною. Першим зцілився у молитві перед іконою київський єпископ Станіслав Заремба. Сталося це у 1647 році, й відтоді живе традиція паломництва до ікони, яке відбувається щорічно.

Фото: Кляштор босих кармелітів у Бердичеві - напевне найбільш укріплений оборонний монастир України (facebook.com/ukrainaincognita)

У 1752 році римський папа Бенедикт 14 відправив у Бердичів теологічну комісію, яка мала з’ясувати правдивість благодатей ікони. Після року праці комісії папа постановив коронувати образ, зробивши його чудодійним. Комісія тоді довела 263 благодаті, які створила ікона. Серед них повернення зору, оздоровлення від хвороби, одужання від каліцтва, порятунок від небезпеки, повернення втраченого майна. А 14 людей ікона воскресила із мертвих. Про це писав офіційний документ.

Сучасний музей Джозефа Конрада

У кляшторі розташований дуже сучасний і цікавий музей Джозефа Конрада. Це всесвітньо відомий письменник, один із головних маріністів в історії літератури. За його романом "Серце темряви" Френсіс Форд Коппола створив оскароносний фільм "Апокаліпсис сьогодні".

Екранізації різних творів Конрада знімали Рідлі Скотт, Анджей Вайда, Крістофер Хемптон та Альфред Хічкок. У цих фільмах знімалися неймовірні кінозірки: Марлон Брандо, Гаррісон Форд, Лоуренс Фішборн, Роберт Дювал, Денніс Гоппер, Харві Кейтель, Тім Рот, Джон Малковіч, Мартін Шин, Уіллем Дефо, Патрісія Аркетт, Крістіан Бейл, Жерар Депардьє та Робін Вільямс. Вони всі знали, що Джозеф Конрад – зірка світового рівня.

Народився Джозеф Конрад у селі Терехове, під Бердичевом. Дитинство провів у Бердичеві. При народженні його звали Юзеф Теодор Конрад Коженьовський. Втікаючи від російської рекрутчини, у 17 років він перебрався у Францію, де влаштувався працювати юнгою на флот. А через 6 років переїхав у Англію. Володарка морів зробила Юзефа Конрада Коженьовського – Джозефом Конрадом, капітаном пароплава. А ще – письменником, якого знає весь світ.

Костел, у якому вінчався Оноре де Бальзак

Бальзак вінчався у Бердичеві. Про бердичевське вінчання Бальзака російська імперія дізналася завдяки п'єсі Антона Чехова. У 1850 році у костелі святої Барбари повінчалися Оноре де Бальзак та Евеліна Ганська. До цього часу молодята (Бальзаку тоді було 50, а Ганській – 49) чотирнадцять років переписувалися і таємно зустрічалися. Це легендарна історія кохання, яка закінчилася вінчанням і весіллям. Щоправда, після того Бальзак прожив всього півроку.

Фото: Костел святої Варвари у Бердичеві (ukrainaincognita.com)

Останні 4 роки свого життя із перервами Бальзак провів в Україні, у родинному маєтку графської удови Евеліни Ганської, у селі Верхівня. Палац, парк, челядь, власний кабінет – напевне, ніколи раніше письменник не жив так розкішно. Він називав Верхівню маленьким Лувром. Ну а "Парижем" мав би бути Бердичів, хоча про нього якраз Бальзак відгукувався не дуже приємно:

"Будинки у Бердичеві танцюють польку, інакше кажучи, хиляться хто вправо, хто вліво, хто вперед, а деякі з них взагалі розпадаються на частини; величиною вони здебільшого нагадують наші ярмаркові балагани, а чистотою – свинячий хлів. Невже в цих будинках, які три паризьких розсильних могли б забрати з собою за один захід, справді живуть люди?".

Але вінчався у Бердичеві. Взявши шанованих і багатих свідків, Оноре та Евеліна сіли у карету й поїхали за 60 верст у Бердичів, де у костелі святої Варвари їх обвінчав місцевий священик. Про це говорить табличка, яка нині висить на стіні храму.

Бердичів – прекрасне місто для відвідування на один день. Крім кляштору і костелу Барбари-Варвари, тут є ще декілька цікавих храмів, давня житлова забудова і знаменитий старовинний пивзавод, який виробляє виключно непастеризоване пиво – прекрасний бердичівський гастросувенір.

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