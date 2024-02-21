Волынский Иерусалим. Город-легенда, который стоит посетить во время путешествия по Украине

Бердичев евреи называли волынским Иерусалимом, главная святыня римо-католиков Украины тоже находится там. В городе венчался Оноре де Бальзак и родился Джозеф Конрад.

Какие достопримечательности и локации города стоит посетить и что можно узнать об известных людях Бердичева, в колонке для РБК-Украина рассказывает известный исследователь, краевед, путешественник и автор проекта "Украина Инкогнита" Роман Маленков.

Легендарный город для еврейского народа

Бердичев – город-легенда для еврейского народа. Такого количества евреев в соотношении с неевреями 60 тысяч против 10 тысяч не было ни в одном городе за пределами Израиля. Евреи здесь жили как в своей стране. Недаром Бердичев называли Волынским Иерусалимом. А потом евреи исчезли из города. Одни погибли от рук гитлеровцев, другие мигрировали. Сейчас в городе меньше тысячи евреев, но он все равно остается легендарным городом. Хорошо иллюстрирует это история, рассказанная нам местным раввином:

"Моя жена недавно ездила в США. Там ее спросили:

– Где ты сейчас живешь?

– Так в Бердичеве.

– В каком Бердичеве? Он что, действительно существует?".

Мифический для евреев Бердичев, волынский Иерусалим, никогда не являвшийся территорией Волыни, на кладбище которого похоронены, по нашим подсчетам, несколько сотен тысяч представителей этого народа. А еще здесь похоронен один из величайших хасидских цадиков, "адвокат еврейского народа", Леви Ицхак Бердичевский. Именно он вызвал массовое переселение евреев в Бердичев. Но начинался Бердичев совсем не с них.

Видео: Самые интересные достопримечательности Бердичева (youtube.com/Украина Инкогнита)

Как замок в Бердичеве стал монастырем кармелитов

В 1627 году владелец города Ян Тишкевич попал в татарский плен. В неволе он увидел сон, в котором неизвестные монахи молились о его освобождении. Через некоторое время Тишкевича выкупили, и в одном из костелов Люблина он увидел тех же монахов.

"Так это вы молились за меня. Так я вам свой замок подарю", – воскликнул магнат. И подарил.

В 1630 году бердичевский замок Тишкевичей перешел к ордену босых кармелитов. А еще четыре года спустя здесь появился их монастырь.

Сейчас монастырь или на польский манер – кляштор, главная достопримечательность Бердичева. Эта эффектная крепость некогда обороняла не только монахов, но и весь город. Последняя ее осада произошла в 1768 году, когда россияне пытались выбить отсюда польских конфедератов. Выбить не удалось – так они обманули и предали. С тех пор в стенах остались ядра.

Кляштор является главной святыней римо-католиков Украины. Точнее, хранящаяся в нем икона – образ Божией Матери Бердичевской. Это копия старой иконы, которая где-то исчезла, говорят, в 1941 году. Ту икону подарил Ян Тишкевич, и она стала чудодейственной. Первым исцелился в молитве перед иконой киевский епископ Станислав Заремба. Произошло это в 1647 году, и с тех пор живет традиция паломничества к иконе, которое проходит ежегодно.

Фото: Кляштор босых кармелитов в Бердичеве – наверное, самый укрепленный оборонный монастырь Украины (facebook.com/ukrainaincognita)

В 1752 году римский папа Бенедикт 14 отправил в Бердичев теологическую комиссию, которая должна была выяснить правдивость благодати иконы. После года работы комиссии папа постановил короновать образ, сделав его чудодейственным. Комиссия тогда доказала 263 благодати, созданные иконой. Среди них возвращение зрения, исцеление от болезни, выздоровление от увечья, избавление от опасности, возвращение утраченного имущества. А 14 человек икона воскресила из мертвых. Об этом писал официальный документ.

Современный музей Джозефа Конрада

В монастыре расположен очень современный и интересный музей Джозефа Конрада. Это всемирно известный писатель, один из главных маринистов в истории литературы. По его роману "Сердце тьмы" Фрэнсис Форд Коппола создал оскароносный фильм "Апокалипсис сегодня".

Экранизации разных произведений Конрада снимали Ридли Скотт, Анджей Вайда, Кристофер Хэмптон и Альфред Хичкок. В этих фильмах снимались невероятные кинозвезды: Марлон Брандо, Гаррисон Форд, Лоуренс Фишборн, Роберт Дювал, Деннис Хоппер, Харви Кейтель, Тим Рот, Джон Малкович, Мартин Шин, Уиллем Дефо, Патрисия Аркетт, Кристиан Бэйл, Жерар Депардье. Они знали, что Джозеф Конрад – звезда мирового уровня.

Родился Джозеф Конрад в селе Терехово, под Бердичевом. Детство провел в Бердичеве. При рождении его звали Юзеф Теодор Конрад Коженевский. Убегая от русской рекрутчины, в 17 лет он перебрался во Францию, где устроился работать юнгой на флот. А спустя 6 лет переехал в Англию. Обладательница морей сделала Юзефа Конрада Коженевского – Джозефом Конрадом, капитаном парохода. А еще – писателем, которого знает весь мир.

Костел, в котором венчался Оноре де Бальзак

Бальзак венчался в Бердичеве. О бердичевском венчании Бальзака русская империя узнала благодаря пьесе Антона Чехова. В 1850 году в костеле святой Барбары обвенчались Оноре де Бальзак и Эвелина Ганская. К этому времени молодожены (Бальзаку тогда было 50, а Ганской – 49) четырнадцать лет переписывались и тайно встречались. Это легендарная история любви, закончившаяся венчанием и свадьбой. Правда, после этого Бальзак прожил всего полгода.

Фото: Костел святой Варвары в Бердичеве (ukrainaincognita.com)

Последние 4 года жизни с перерывами Бальзак провел в Украине, в семейном имении графской вдовы Эвелины Ганской, в селе Верховня. Дворец, парк, челядь, собственный кабинет – наверное, никогда раньше писатель не жил так роскошно. Он называл Верховню маленьким Лувром. Ну а "Парижем" должен быть Бердичев, хотя о нем как раз Бальзак отзывался не очень приятно:

"Дома в Бердичеве танцуют польку, иначе говоря, клонятся кто вправо, кто влево, кто вперед, а некоторые из них вообще распадаются на части; величиной они в основном напоминают наши ярмарочные балаганы, а чистотой – свиной хлев. Неужели в этих домах, которые три парижских рассыльных могли бы забрать с собой за один заход, действительно живут люди?".

Но венчался в Бердичеве. Взяв уважаемых и богатых свидетелей, Оноре и Эвелина сели в карету и поехали за 60 верст в Бердичев, где в костеле святой Варвары их обвенчал местный священник. Об этом говорит табличка, ныне висящая на стене храма.

Бердичев – прекрасный город для посещения на один день. Помимо монастыря и костела Барбары-Варвары, здесь есть еще несколько интересных храмов, старинная жилая застройка и знаменитый старинный пивзавод, производящий исключительно непастеризованное пиво – прекрасный гастросувенир Бердича.

Напомним, мы писали о топ-10 лучших замках, которые стоит увидеть в Украине. Это хорошо сохранившиеся крепости.

Также мы рассказывали о лучших замках-руинах в Украине, которые сохранились до наших дней.