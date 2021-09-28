Солнечные пляжи и теплая вода: какой погоды ждать туристам на главных курортах Турции и Египта

Погода в Украине "зависла" в преждевременном холодном межсезонье и кажется, что тепла уже придется ждать до следующего лета. Однако опытные туристы знают: сейчас – самое время насладиться бархатным сезоном в Турции и Египте и сбежать из холодной осени в лето.

Многие путешественники специально выбирают для отдыха октябрь в этих странах, ведь море в этом месяце еще очень теплое, а солнце уже не обжигает. В это время удобны разнообразные варианты отдыха – можно наслаждаться морем и пляжем, а можно также комфортно исследовать природные и культурные достопримечательности.

Какая погода на курортах Турции и Египта в конце сентября и в начале октября – в материале РБК-Украина.

Погода на курортах Турции осенью: +30 градусов и теплое море

Окончание пляжного сезона в Турции планируют отложить до ноября, если погода позволит удержать отдыхающих. Многие украинские туристы выбирают для отпуска на Средиземноморском побережье страны именно конец сентября и весь октябрь – по отзывам, отдых в этот период – "великолепный".

Фото: Отель в Алании (booking.com)

Все дело в том, что активное солнце уже не обжигает кожу, без головного убора - минимум риска получить солнечный удар. Можно целый день комфортно гулять по улицам курортных городов, отправляться на длительные экскурсии к античным руинам или на морские прогулки вдоль живописных бухт.

При этом основное развлечение – пляжный отдых – порадует как низкими ценами на пакетные туры, так и максимально комфортной температурой воды и воздуха. Если Эгейское море (курорты Мармарис, Бодрум, Фетхие) остывает быстрее, то Средиземное (Анталия, Сиде, Кемер) остается по-летнему теплым до глубокой осени.

Обычно температура воды в море и воздуха в бархатный сезон в Турции уравнивается - 25-26 градусов.

В ближайшие 10 дней на одном из самых теплых курортов Анталийского побережья – Алании – погода будет почти жаркой – большинство дней столбик термометра днем достигнет 30 градусов, ночью – 16-20 градусов. Температура воды в море 27 градусов - по состоянию на 27 сентября. При этом даже на курортах Эгейского моря вода еще теплая – 24-25 градусов, которая считается максимально комфортной для купания.

Фото: Температура воды в море в Турции - от 24 градусов (unsplash.com/nafi-durmus)

Какая погода будет в Египте: в октябре начнется лучший отдых

Самый благоприятный месяц для отдыха на курортах Красного моря – октябрь. В этом месяце отступает экстремальная жара, которую не все туристы готовы выдерживать ради красивого моря и рифов.

Власти Египте уже готовятся в росту турпотока на курортах в октябре. Это время, когда море очень теплое – около 27 градусов. Температура воздуха – от 30 градусов днем, и от 23 градусов – ночью.

Опытные туристы, отдыхающие в Египте из года в год, бронируют пакетные туры в эту страну еще с лета, чтобы отправиться в Шарм-эль-Шейх, Хургаду или Марса Алам в октябре. Благодаря снижению жары, в этом месяце намного комфортнее посещать пирамиды и музеи Каира с однодневными экскурсиями.

Фото: Пляж в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Согласно данным windy.com, в эти дни температура воды у побережья Шарм-эль-Шейха и Марса Алама– 28 градусов, Хургады – 27 градусов. Воздух прогрелся до 30-32 градусов. В последующие дни в Шарм-эль-Шейхе погода будет радовать массовых отдыхающих – днем можно будет "отогреться" после украинской осени при температуре 33-34 градуса. В Хургаде будет на 1-2 градуса прохладнее.

Напомним, в Египте вступают в силу новые правила для туров и экскурсий. Мы объясняли, что это означает для туристов.

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