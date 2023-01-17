Власний бізнес і навчання. Як працюють українці в Польщі: дослідження

У Польщі легально працюють понад 766 тисяч українців, половина з яких – біженці. В перші місяці війни вони погоджувалися на некваліфіковану роботу, а зараз намагаються повернутися до своєї професії та засновують компанії.

Яке становище українців на ринку праці у Польщі, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на notesfrompoland.com та ukrayina.pl.

Українці заснували в Польщі 14 тисяч компаній: нові дані

За 9 місяців 2022 року в Польщі відбувся "стрибок" українського бізнесу. За новими даними Польського економічного інституту, на кінець вересня наші громадяни зареєстрували 13800 приватних підприємств, із них 10207 – самозайняті фізичні особи, а 3600 – компанії з українським капіталом. Загалом у Польщі діють 24 100 фірм з українським капіталом – це 25% від усіх компаній з іноземними капіталом.

"Більшість українських компаній у Польщі працюють у сфері роздрібної торгівлі (22%), будівництва (19%), транспорту та складування (14%)", – зазначила Катажина Дембковська, керівник групи економічного прогнозування.

У сфері індивідуального підприємництва найбільший сплеск реєстрування відбувся в перші тижні після вторгнення – у квітні таких фірм на польському ринку було в 4,5 разів більше, ніж у січні.

Фото: Серед власників індивідуальних підприємств, зареєстрованих українцями – 41% жінок (freepic.com)

Найбільше індивідуальних підприємців працюють у сфері будівництва (24%), інформації та зв'язку (16%), послуг (14%). Серед власників індивідуальних підприємств, зареєстрованих українцями, – 41% жінок. Значна частка чоловіків серед підприємців к Польщі свідчить про те, що вони проживали у країні і до війни.

Результати опитування Польського економічного інституту кажуть про те, що 66% підприємців продовжать роботу в Польщі незалежно від ситуації в Україні. Готові згорнути діяльність та повернутися в Україну лише 4% фірм. Так само значна частина індивідуальних підприємців хочуть залишитися в Польщі. Серед них тільки працівники сфери IT планують повернутися в Україну після перемоги.

Українці розширюють кваліфікацію, щоб працювати за професією

Польські фахівці підрахували, що приблизно 60-70% біженців у Польщі працюють – це приблизно 320 тисяч із 450 тисяч осіб працездатного віку.

"Українці дуже активні на ринку праці, заробляють на своє утримання", – відзначав віце-президент Польського фонду розвитку Бартош Марчук.

На думку експертів, більшість біженців розглядають Польщу як місце тимчасового проживання. Це впливає на ринок праці.

"Якби не війна, можливо, деякі інженери, ІТ-фахівці, лікарі чи вчителі ніколи б не подумали про еміграцію", – вважає Томаш Богдевич, генеральний директор Gremi Personal.

За його спостереженнями, становище українців зараз інше, ніж наприкінці лютого. Тоді біженці шукали будь-яку роботу, зараз все більше людей намагаються повернутися до роботи за фахом.

Фото: У Польщі працевлаштувалися 2 тисячі медиків з України (gettyimages.com)

Вузьким спеціалістам та менеджерам складніше працевлаштуватися, бо це залежить від знання польської та англійської мов. Також розбіжності в законодавстві заважають біженцям займати деякі керівні посади. Тому українці часто проходять додаткові курси, щоб розширити свою кваліфікацію.

Втім, у Польщі вже зроблено чимало на законодавчому рівні, щоб іноземцям було легше працювати відповідно до кваліфікації. Завдяки спрощеним нормам вже змогли влаштуватися на роботу 2 тисячі медичних працівників із України.

Нагадаємо, ми писали, що українців у Польщі попередили про масові перевірки.