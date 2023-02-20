Вклад в економіку. Ще одна країна продовжила тимчасовий захист українцям на рік

В Ірландії продовжили дію тимчасового захисту для українців ще 12 місяців – до березня 2024 року. Всі посвідки на проживання, видані з 9 березня 2022 року, будуть автоматично продовжені.

Про це заявив міністр юстиції Саймон Харріс, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schegenvisainfo.com.

Влада Ірландії оголосила про продовження підтримки українців разом із іншими країнами ЄС, тому тимчасовий захист продовжать до 2024 року.

"Це додасть впевненості людям, які шукали тут притулку та безпеку від війни в Україні, що вони матимуть постійний доступ до необхідної підтримки. Це також дає впевненість різним організаціям, які беруть участь у наданні цієї підтримки, щодо майбутніх вимог та очікувань", – повідомив міністр.

Ірландія ніколи не стикалася з таким напливом людей раніше, але суспільство справляється із прийомом українців, додав він.

"Я також хотів би відзначити внесок тих, хто прибуває, особливо в нашу економіку, оскільки багато хто користується можливістю працювати. Я сподіваюся, що сьогоднішнє оголошення також вселяє впевненість у роботодавців, багато хто з яких користується навичками та працею людей, які приїхали сюди з України", – сказав Саймон Харріс.

Фото: Українські біженці в Ірландії (gettyimages.com)

Тимчасовий захист українцям почали видавати 9 березня 2022 року – саме 9 березня 2023 року почне спливати термін дії перших дозволів на проживання.

"Хоча продовження автоматично застосовується до тих, хто має тимчасовий дозвіл на проживання, і жодні конкретні дії не потрібне, повідомлення про підтвердження цього продовження доступне на сайті імміграційної служби Ірландії. Біженці можуть завантажити та роздрукувати його як доказ продовження, який разом з їхнім оригінальним сертифікатом дозволу на тимчасовий захист підтвердить їхній статус у державі", – зазначається на урядовому сайті.

Загалом прихисток в Ірландії отримали 75 тисяч українських громадян. Ще у грудні 2022 року понад 11 тисяч біженців працювали у цій країні – це третина працездатних людей. Серед українських біженців в Ірландії було близько 20 тисяч дітей та 10 тисяч пенсіонерів.

Нагадаємо, ми писали, що частина українських біженців втратять тимчасовий захист у Нідерландах.