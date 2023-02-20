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Вклад в экономику. Еще одна страна продлила временную защиту украинцам на год

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Понедельник 20 февраля 2023 12:15
Вклад в экономику. Еще одна страна продлила временную защиту украинцам на год Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ирландии продлили действие временной защиты для украинцев еще на 12 месяцев – до марта 2024 года. Все виды на жительство, выданные с 9 марта 2022 года, будут автоматически продлены.

Об этом заявил министр юстиции Саймон Харрис, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schegenvisainfo.com.

Власти Ирландии объявили о продолжении поддержки украинцев вместе с другими странами ЕС, поэтому временную защиту продлят до 2024 года.

"Это придаст уверенности людям, которые искали здесь убежища и безопасность от войны в Украине, что они будут иметь постоянный доступ к необходимой поддержке. Это также дает уверенность различным организациям, участвующим в предоставлении этой поддержки, по поводу будущих требований и ожиданий", – сообщил министр.

Ирландия никогда не сталкивалась с таким наплывом людей раньше, но общество справляется с приемом украинцев, добавил он.

"Я также хотел бы отметить вклад прибывающих, особенно в нашу экономику, поскольку многие пользуются возможностью работать. Я надеюсь, что сегодняшнее объявление также вселяет уверенность в работодателей, многие из которых пользуются навыками и трудом людей, приехавших сюда с Украины", – сказал Саймон Харрис.

Вклад в экономику. Еще одна страна продлила временную защиту украинцам на годФото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)

Временную защиту украинцам начали выдавать 9 марта 2022 – именно 9 марта 2023 года начнет истекать срок действия первых разрешений на проживание.

"Хотя продление автоматически применяется к тем, кто имеет временное разрешение на проживание, и никаких конкретных действий не требуется, уведомление о подтверждении этого продления доступно на сайте иммиграционной службы Ирландии Беженцы могут скачать и распечатать его как доказательство продления, которое вместе с их оригинальным сертификатом разрешения на временную защиту подтвердит их статус в государстве", – отмечается на правительственном сайте.

В целом убежище в Ирландии получили 75 тысяч украинских граждан. Еще в декабре 2022 года более 11 тысяч беженцев работали в этой стране – это треть трудоспособных людей. Среди украинских беженцев в Ирландии было около 20 тысяч детей и 10 тысяч пенсионеров.

Напомним, мы писали, что часть украинских беженцев лишатся временной защиты в Нидерландах.

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