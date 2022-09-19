Визовый бан. Страны Европы продолжают закрывать въезд для россиян

Визовый бан для россиян для поездок в Европу вступил в силу 19 сентября. Сопредельные с РФ страны перестали пропускать российских туристов с шенгенскими визами.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Эстонии.

Отныне туристы из РФ с шенгенскими визами не смогут путешествовать через территорию Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

"Невозможно гарантировать, что российские туристы не несут угрозу"

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили совместно ограничить возможности туризма для граждан России, чтобы защитить общественный порядок и безопасность", - отметила премьер-министр Кая Каллас.

Она добавила, что Россия принесла войну на территорию Европы и использует все средства, чтобы расколоть европейское общество.

"Как государства, расположенные у внешней границы ЕС, мы должны охранять безопасность Европы. Сейчас невозможно гарантировать, что прибывающие через Эстонию в ЕС российские туристы не влекут за собой риска для безопасности", - сказала министр.

Фото: Граница Польши (gettyimages.com)

"Граждане страны-агрессора не должны иметь возможность наслаждаться преимуществами свободного мира. Мы больше не будем пропускать российских туристов через границу Эстонии. Одним из важных исключений при этом будет возможность посещать живущих здесь членов семьи", - утонила Каллас.

Для россиян остается вариант ехать в Европу через Финляндию и Норвегию. Также все еще можно летать в европейские страны - через Стамбул или другие аэропорты с пересадками.

Туристам из РФ в Швейцарии ограничили выдачу виз

Ограничить посещение российских туристов решили также в Швейцарии – с 16 сентября для них приостановили упрощенный визовый режим. За период войны таких посетителей там стало больше, сообщает swissinfo.ch.

За 9 месяцев Швейцария выдала российским гражданам более 9 000 въездных шенгенских виз. Ппо данным на конец июля, они провели в отелях страны более 61 тысячи ночевок. При этом оставались в отелях дольше 3 ночей, что больше среднего.

При этом в сфере туризма хотят отказаться от российского рынка. Например, официальный национальный туроператор Швейцарии Switzerland Travel Centre AG (ST), больше не принимает заказы из России.

Фото: Россияне заполонили Швейцарию во время войны в Украине (unsplash.com/daniel-cox)

Решение о приостановке упрощенной выдачи виз приводит визовые правила Швейцарии в соответствие с визовыми нормами Европейского союза.

Без упрощенного визового режима россиянам придется ждать дольше, собирать больше бумаг и справок и платить более дорогие визовые сборы.

В заявлении Федерального совета говорится, что поддерживать общую и согласованную европейскую визовую политику - в интересах Швейцарии. В противном случае перемещения в обход могут привести к значительному увеличению визовых заявлений от россиян к представительствам Швейцарии.

Напомним, мы писали, какие страны перестали пускать россиян.