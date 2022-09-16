Изоляция нарастает. Какие страны перестали пускать россиян

В ЕС ограничивают выдачу виз, а курортные страны ищут замену туристам из РФ

Россиянам продолжают запрещать въезд в разные страны. Пока речь идет в основном о туристических поездках: такие визы гражданам страны-оккупанта не выдают уже практически треть стран Евросоюза. Но все еще многие туристические направления, такие как Турция или Таиланд, не вводят санкций против РФ.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны перестали пускать россиян и как ищут замену туристам из РФ.

Как ограничивает въезд россиянам Европа

Сегодня треть стран Евросоюза не выдают туристические визы россиянам. Список стран выглядит таким образом:

Польша;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Нидерланды;

Дания;

Словакия;

Бельгия;

Чехия.

Эти страны уже не принимают от российских туристов документы и заявки на получение виз. Въезд разрешают некоторым категориям граждан: например, студентам или дипломатическим миссиям.

Кроме таких отдельных инициатив стран ЕС, упрощенный визовый режим с РФ приостановили и на уровне Евросоюза. Это значит, что для россиян визовый сбор вырастет с €35 до €80, а срок рассмотрения анкет увеличится с 15 до 45 дней. Кроме того, туристам из России при рассмотрении будут отдавать низкий приоритет, могут потребовать от них и дополнительные документы.

Фото: В Чехии больше не выдают туристические визы россиянам (unsplah.com)

В то же время национальные визы выдают россиянам Греция, Франция, Кипр, Венгрия, Испания, Италия. Общего запрета на туристические путешествия россиян в ЕС пока не вводили. В частности, против этого решения выступила Венгрия. Хотя в МИД Финляндии допускают, что ЕС все же еще может запретить туристические визы россиянам.

В ряд других стран ЕС попасть россиянам стало сложнее. К примеру, в Словению можно им попасть, только имея билет на самолет, а другие виды транспорта для въезда в страну граждан не подходят. В Норвегии продлили срок рассмотрения виз, а обработка документов проходит в ограниченном режиме. Также у россиян появились проблемы с выдачей виз в Болгарию из-за взаимной высылки дипломатов. С 5 августа 2022 года выдача виз болгарской стороной приостановлена на неопределенный срок.

Пустующий Пхукет и убытки Турции

Есть и множество стран вне ЕС, куда проблематично попасть россиянам. В основном из-за сложного авиасообщения: цены за билеты выросли, так как маршруты пришлось изменить и удлинить, чтобы не входить в воздушное пространство ЕС.

Фото: На Пхукете в Таиланде тоже стало значительно меньше туристов из РФ (unsplash.com)

Теперь курорты по всему миру, от Шарм-эль-Шейха в Египте до Варадеро на Кубе, страдают от низкого уровня заполняемости отелей, что приводит к потере работы, банкротству компаний и падению доходов, пишет The Conversation. До пандемии россияне находились на седьмом месте в мире по величине туристических трат (36 миллиардов долларов США).

Вьетнамский Нячанг до войны привлекал большое количество русских туристов. Пляжный курорт быстро восстановился после пандемии благодаря возвращению туристов. Российские туристы обычно тратили в среднем 1600 долларов за пребывание во Вьетнаме, а иностранные посетители - 900 долларов. Теперь же элитные вьетнамские отели, ранее популярные у российских туристов, сегодня почти пустуют или проданы, пишет издание.

На тайском курорте Пхукет магазины и базары до вторжения России в Украину были переполнены туристами из РФ. Многие отменили свой отпуск, когда российские авиакомпании приостановили полеты на Пхукет в марте 2022 года. До пандемии иностранцы составляли 59% прибывающих в аэропорту Пхукета, а в первой половине 2022 года эта цифра составляла 35%. Страна также не вводит санкций против России. Даже наоборот – там думают над тем, как начать принимать больше россиян.

В 2019 году Турция привлекла семь миллионов посетителей из России. Сегодня страна все еще не ввела санкций против РФ, пытаясь извлечь выгоду для своей экономики. В Турции прогнозируют менее 2 миллионов российских туристов в 2022 году, а доходы сферы упадут. Это оказывает давление на турецкую экономику и ее валюту, поскольку до войны и пандемии туризм составлял 13% ВВП страны.

Новые рынки. Страны ищут замену туристам из РФ

Многие состоятельные российские туристы переключились на поездки в Дубай. Тем не менее, дорогие магазины в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, а также в роскошных местах, таких как Санкт-Мориц и Зельден, и популярных курортных городах, таких как Карловы Вары в Чешской Республике, уже не имеют столько богатых посетителей из России.

Фото: Нячанг - столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме (wikipedia.org)

На Лазурном берегу Франции роскошные бутик-отели и дорогие рестораны морепродуктов пережили падение бизнеса, однако там пытаются заменить россиян туристами из других стран.

Тайские курорты надеются на рост числа посетителей с Ближнего Востока и Индии, которые помогут заполнить отели.

Египет стремится увеличить число посетителей из Латинской Америки, Израиля и Азии. Немцы и иранцы уже заменяют русских в Анталии. Во Вьетнаме предпринимают усилия по увеличению числа посетителей из Кореи, Японии, Западной Европы и Австралии.

Авторы статьи прогнозируют: усилия стран по замене посетителей из России потребуют значительной диверсификации, маркетинга и времени. Хотя Вьетнам надеется на 5 миллионов туристов в 2022 году, это далеко от 18 миллионов (столько страна приняла в 2019 году).

"Даже когда война закончится, маловероятно, что туризм вернется в привычное русло. Многие европейские страны могут еще долго не хотеть принимать российских туристов. Будет интересно посмотреть, останутся ли вывески на русском языке в египетском пляжном городке Шарм-эль-Шейх или Варадеро на Кубе, или их заменят на китайский или другие языки в предстоящие туристические сезоны", — говорится в публикации.

Напомним, в Египте планируют ввести российскую валюту в туризме.

Также в Грузии массово не пускают россиян в страну.