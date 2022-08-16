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Финляндия сократит число выдаваемых россиянам виз: названы дата и механизм

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Финляндия, Вторник 16 августа 2022 16:32
Финляндия сократит число выдаваемых россиянам виз: названы дата и механизм Фото: глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (flickr.com)
Автор: Наталия Гурковская

Финляндия с сентября сокращает число выдаваемых россиянам виз. Количество выдаваемых шенгенских виз гражданам РФ сократится до одной десятой от нынешнего уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Пекки Хаависто.

"После коронавируса заметно увеличение турпотока из России, когда мы пытаемся помочь украинским беженцам. Это неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска в Европе", - отметил он.

Чтобы сократить количество виз, планируется ограничивать прием заявок по времени. Например, как отметил дипломат, выделить только один день в неделю для подачи заявлений россиян на туристическую визу. Это существенно замедлит процесс выдачи документов.

"На деле это может означать, что в понедельник вы можете подать заявление на получение туристической визы, а со вторника по пятницу - на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или по другим уважительным причинам", - пояснил министр.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия рассматривает несколько вариантов ужесточения визового режима с Россией.

Также мы писали, что члены ряда финских парламентских партий заявили о необходимости ввести в Финляндии запрет на выдачу виз гражданам России.

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