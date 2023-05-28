Виїзд чоловіків за кордон під час війни. Які документи потрібні: пояснення юриста

В Україні діє воєнний стан, і виїзд чоловіків призовного віку від 18 до 60 років обмежений. Але є деякі винятки.
Один із законних способів легально покинути територію України – супровід родича з інвалідністю. У коментарі для TRAVEL РБК-Україна помічник юриста Stron Legal Services Марія Руденко пояснила, які документи для цього потрібні.
Документи, які треба мати з собою при перетині кордону можуть відрізнятись залежно від того, до якої категорії належить особа, яку супроводжують, каже Марія Руденко. Ці документи можна поділити на дві категорії:
Перетинати державний кордон мають право:
Чоловіки, у яких дружина має інвалідність. У такому разі необхідно підготувати наступні документи, які підтверджують:
Чоловіки, у кого хтось батьків або батьків дружини має інвалідність I чи II групи. У цій ситуації також необхідні документи, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність. Також треба мати з собою документи, що підтверджують спільне проживання чоловіка призовного віку та особи, яку він супроводжує. У такому випадку:
Особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують їх для виїзду за межі України. Вимагаються такі документи:
Фото: Для виїзду за кордон чоловіка, який супроводжує людину з інвалідністю, потрібні документи, які підтверджують родинні зв'язки (Getty Images)
Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Вони повинні пред’явити наступні документи:
Батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи. Потрібні наступні документи:
Особи, які потребують постійного догляду, – у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені). У такому разі необхідні такі документи:
Опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, – один з повнолітніх членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення (рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки). Потрібні такі документи:
Особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування й отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, – у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу.
Треба підготувати:
Фото: Чоловіки зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на тих, кого вони супроводжували (Getty Images)
"Також законодавство дозволяє супровід за кордон дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги", – пояснює помічник юриста Stron Legal Services.
Такий супровід здійснюється матір’ю та/або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід. Встановлення інвалідності у такому разі не вимагається. Потрібні такі документи:
"Чоловіки призовного віку, які супроводжують дружину з інвалідністю, батьків чи батьків дружини (чоловіка) з осіб з інвалідністю I чи II групи, осіб з інвалідністю I чи II групи, за якими здійснюють постійний догляд, дитину з інвалідністю до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи, опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, можуть здійснювати виїзд за межі України самостійно без вищезазначених осіб", – звертає увагу фахівець.
Для цього потрібні:
Зверніть увагу. Такі чоловіки зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України людей, яких вони супроводжували.
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