Выезд мужчин за границу во время войны. Какие документы нужны: пояснение юриста

В Украине действует военное положение, и выезд мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет ограничен. Но есть некоторые исключения.

Один из законных способов легально покинуть территорию Украины – сопровождение родственника с инвалидностью. В комментарии для TRAVEL РБК-Украина помощник юриста Stron Legal Services Мария Руденко пояснила, какие документы для этого нужны.

Сопровождение человека с инвалидностью: все правила выезда

Документы, которые нужно иметь с собой при пересечении границы, могут отличаться в зависимости от того, к какой категории относится сопровождающий, говорит Мария Руденко. Эти документы можно разделить на две категории:

те, которые подтверждают связь мужчины призывного возраста с сопровождающим его лицом;

те, которые подтверждают инвалидность сопровождающегося лица.

Пересекать государственную границу имеют право:

Мужчины, у которых супруга имеет инвалидность. В таком случае необходимо подготовить следующие документы, подтверждающие:

родственные связи (например, свидетельство о браке);

инвалидность (например, пенсионное удостоверение, содержащее информацию о группе и причине инвалидности, справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, удостоверение, подтверждающее назначение социального пособия по инвалидности).

Мужчины, у которых кто-то родителей или родителей жены имеет инвалидность I или II группы. В этой ситуации также необходимы документы, подтверждающие родственные связи и инвалидность. Также нужно иметь с собой документы, подтверждающие совместное проживание мужчины призывного возраста и сопровождающего его лица. В таком случае:

задекларированное или зарегистрированное место жительства (нахождение) должно совпадать с задекларированным или зарегистрированным местожительством (нахождением) родителей или родителей жены или

должен быть имеющийся акт установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены или:

нужно иметь с собой документы (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу.

Лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их для выезда за пределы Украины. Требуются следующие документы:

документы (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу или документы, подтверждающие инвалидность;

акт установления факта осуществления ухода за лицом с инвалидностью I или II группы.

Фото: Для выезда за границу мужчины, сопровождающего человека с инвалидностью, нужны документы, подтверждающие родственные связи (Getty Images)

Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Они должны предъявить следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка или документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (при осуществлении сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями);

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указан статус "ребенок с инвалидностью", или справка о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью.

Родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы. Нужны следующие документы:

свидетельство о ее рождении;

документы, подтверждающие инвалидность (их нотариально удостоверенные копии).

Лица, нуждающиеся в постоянном уходе, – в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные). Необходимы такие документы:

документы, подтверждающие родственные связи;

заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе или в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными лицами;

документы (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или заключение врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода и акт установления факта осуществления ухода.

Опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие их для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен – один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства (родные братья и сестры, бабушка и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки). В таком случае требуются следующие документы:

решение о назначении опекуна над таким лицом;

когда опекуна такому лицу не назначены – документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность (их нотариально заверенные копии).

Лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в заведениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию, – в сопровождении работников заведения по уходу, уполномоченных директором заведения.

Нужно подготовить:

приказ директора заведения по уходу или замещающего его лица о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины;

документы, подтверждающие инвалидность.

Фото: Мужчины обязаны вернуться в Украину не позже возвращения на тех, кого они сопровождали (Getty Images)

"Также законодательство разрешает сопровождение за границу детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, ДЦП, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или заболевание почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи", – объясняет помощник юриста Stron Legal Services.

Такое сопровождение осуществляется матерью и/или родителем, опекуном, попечителем, одним или обеими приемными родителями, родителями-воспитателями, осуществляющими такое сопровождение. Установка инвалидности в таком случае не требуется. Требуются следующие документы:

Справка о получении государственной помощи на такого ребенка, выданную структурным подразделением по социальной защите населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета или документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, которая установленные МЗ;

Документы, подтверждающие родственные связи (в случае осуществления сопровождения матерью и/или родителем), или документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего такого ребенка (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями).

"Мужчины призывного возраста, сопровождающие жену с инвалидностью, родителей или родителей жены (мужа) с лиц с инвалидностью I или II группы, лиц с инвалидностью I или II группы, за которыми осуществляют постоянный уход, ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, могут осуществлять выезд за пределы Украины самостоятельно без вышеупомянутых лиц", – обращает внимание специалист.

Для этого нужны:

справки пребывания таких лиц в консульском учете;

вышеупомянутые документы, дающие право на выезд.

Обратите внимание. Такие мужчины обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины людей, которых они сопровождали.

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