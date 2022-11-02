Витрати за власний кошт. Одна з країн ЄС урізає допомогу українцям

Українським біженцям в Ірландії надаватимуть лише житло, а харчування та повсякденні витрати вони повинні будуть оплачувати зі своїх соціальних виплат.

До такого рішення прийшов уряд країни минулого тижня. Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Irish Examiner.

Українців переселять із готелів у постійне житло

Із лютого до Ірландії прибули 56 000 біженців з України, тисячі дітей навчаються у школах, а понад 10 000 українців уже працюють. До осені в країні назріла криза доступного житла через кількість біженців, що наростає.

Наразі уряд шукає способи прискорити переселення українських біженців із готелів у більш постійне житло. Деякі українці не погоджуються переселятися із міст, де вони встигли інтегруватися – знайти роботу, віддати дітей до шкіл.

Тому передбачається, що в майбутньому безкоштовне проживання в готелях не включатиме харчування, щоб люди заради нього не відмовлялися від альтернативного житла.

Міністри обговорюють план, щоб пропонувати біженцям лише один варіант відповідного житла – після відмови від нього інших місць не пропонуватимуть.

Фото: Українці у готелі Ірландії (facebook.com/killarneyadvertiser)

Які заходи були погоджені урядом щодо прийому біженців

Щоб заохотити ірландські сім'ї приймати українських біженців, виплати їм збільшать удвічі – з 400 до 800 євро. Цю суму виплачуватимуть із 1 грудня. Також будуть вжиті додаткові заходи:

створення громадського фонду на 50 млн євро для допомоги біженцям на місцях;

розширення програми швидкого будівництва та ремонту житлових приміщень;

максимальне збільшення кількості доступних місць за рахунок розміщення у гуртожитках;

новий пошук вільних будинків.

Такі кроки є визнанням того, що війна в Україні може тривати й 2023 року. Уряд оцінив майбутні потреби у житлі у зв'язку з великою кількістю біженців. Йдеться також про створення великих таборів, у тому числі з модульними будиночками.

Фото: 43 тисячі українських біженців розмітили у державному житлі (gettyimages.com)

"У країні є 60 тисяч вільних місць розміщення"

Представник партії Шинн Фейн з житлових питань Еоін О Броїн повідомив, що держава має можливість задовольнити потреби тих, хто прибуває, але не вистачає державної координації у вирішенні цього питання.

"По всій країні є 60 тисяч вільних будинків для відпочинку", - сказав він.

Посольство України в Ірландії повідомило, що Ірландія не гарантує надання житла біженцям. Наразі у наданому державою житлі перебувають 43 тисячі українців.

"Ірландія продовжує надавати тимчасовий захист громадянам України. В той же час, ірландська сторона не гарантує надання безкоштовного житла після прибуття до країни на сьогоднішній день. При плануванні переміщення до Ірландії просимо врахувати всі ризики залишитися без тимчасового житла у найближчій перспективі", - йдеться на сторінці відомства.

Українців також попереджають: варто враховувати, що оренда житла вкрай проблематична в Ірландії з огляду на брак пропозицій на ринку нерухомості.

Нагадаємо, ми писали, що українців у Бельгії просять звільнити тимчасове житло.