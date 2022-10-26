ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Потрібне іншим біженцям. Українців у Бельгії просять звільнити тимчасове житло

Новость на русском →
Середа 26 жовтня 2022 15:40
Потрібне іншим біженцям. Українців у Бельгії просять звільнити тимчасове житло Фото: Українські біженці у Бельгії (Belga/James Arthur Gekiere)
Автор: Ольга Маджумдар

Криза житла для біженців торкнулася й українців у Бельгії. У центрі тимчасового розміщення у Брюсселі наших співгромадян попросили знайти собі постійне житло.

Зараз там знаходиться майже 1000 біженців, багато живуть місяцями, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням The Brussels Times.

Влада Бельгії порахувала, що тимчасовий захист у країні отримали вже майже 60 тисяч українських біженців.

Після прибуття їх розміщують спочатку у тимчасовому транзитному центрі "Ariane" у Брюсселі, яким займається Червоний Хрест від імені Федерального агентства у справах притулку Бельгії (Fedasil).

Потрібне іншим біженцям. Українців у Бельгії просять звільнити тимчасове житлоФото: Центр тимчасового розміщення "Ariane" (rtbf.be)

Розміщення в центрі "Ariane" передбачено як тимчасовий захід, доки біженці не знайдуть постійне житло в сім'ях або варіанти розміщення від регіональної влади. Тим часом багато людей так і не виїжджають звідти.

"Приблизно третина біженців (35%) перебувають там понад місяць, а 25% з них - понад 4 місяці", - зазначив представник транзитного центру Йоахим Деман.

За його словами, центр практично досяг максимальної місткості – для українців скоро не буде місць через те, що там планують приймати біженців також із інших країн.

У зв'язку із цим у Федеральному агентстві у справах притулку Бельгії українців попросили знайти власне житло.

Потрібне іншим біженцям. Українців у Бельгії просять звільнити тимчасове житлоФото: Українські біженці у центрі "Ariane" (unhcr.org)

Зазначається, що розподіл у трьох регіонах країни не рівномірний, незважаючи на численні місцеві ініціативи щодо прийому. Місцеві сім'ї неохоче надають тимчасовий прихисток. У пансіонатах та готелях місць для проживання також менше, ніж очікувалося.

У Fedasil намагаються впоратися з величезним потоком українців та побоюються, що прийом біженців у Бельгії може невдовзі досягти межі можливостей.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині скасовують розміщення 150 українців через погрози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгия жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Ще один шлях до ЄС. Як стара залізниця змінить зв'язки між країнами
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Людмила Кузюк
Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії
Людмила Кузюк
спеціально для РБК-Україна
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Всі точки зору