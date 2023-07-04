На висоті 1,5 тисячі метрів. У Карпатах квітує рідкісна червона рута: яскраві фото

В українських Карпатах пік цвітіння червоної рути, яку можна побачити тільки на високогір'ї. Червонокнижна рослина цвіте на луках упродовж 3 тижнів.
В Україні рододендрон східнокарпатський зустрічається тільки на висоті до 2050 метрів, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Карпатський лісовий офіс, який входить до державної лісової компанії "Ліси України".
Ці квіти в народі називають "червона рута", хоча наукова назва – рододендрон. Яскраві рожеві квіти можна побачити, якщо піднятися на висоту понад півтори тисячі метрів. Ця квітка в Україні зустрічається лише у Карпатах на субальпійських та альпійських луках на висоті 1600-2050 метрів поміж заростями сосни та ялівцю.
Це вічнозелений чагарник, листя якого жорстке, як у чорниці. На кожному кущику утворюється 10-15 яскравих рожевих чи червоних квіток, які схожі на дзвоники. Квітне рослина упродовж трьох тижнів, зрідка до серпня.
У Карпатах рододендрон східнокарпатський росте на Івано-Франківщині та Закарпатті на Свидовецькому та Мармороському гірських масивах, в Горганах, Чорногорі. Хоча зарості поширені на високогірї масово, але популяція зменшується. Ця рослина занесена до Червоної книги України.
Фото: Цвітіння червоної рути в Карпатах (facebook.com/Lesia Cherniatovich)
Між тим, на галявини червоної рути приходять збирачі ісландського моху, які граблями пошкоджують коріння та квітки рододендронів. Про це написала мандрівниця Леся Чернятович.
Мох місцеві жителі збирають на продаж як лікарську рослину. Він поки не занесений у Червону книгу, але екологи б'ють на сполох – через хаотичну заготівлю під загрозою екосистеми.
Нагадаємо, ми розповідали, що у столичному ботсаду квітують пів тисячі сортів троянд.