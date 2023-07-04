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На висоті 1,5 тисячі метрів. У Карпатах квітує рідкісна червона рута: яскраві фото

Фото: Червона рута у Карпатах (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В українських Карпатах пік цвітіння червоної рути, яку можна побачити тільки на високогір'ї. Червонокнижна рослина цвіте на луках упродовж 3 тижнів.

В Україні рододендрон східнокарпатський зустрічається тільки на висоті до 2050 метрів, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Карпатський лісовий офіс, який входить до державної лісової компанії "Ліси України".

Ці квіти в народі називають "червона рута", хоча наукова назва – рододендрон. Яскраві рожеві квіти можна побачити, якщо піднятися на висоту понад півтори тисячі метрів. Ця квітка в Україні зустрічається лише у Карпатах на субальпійських та альпійських луках на висоті 1600-2050 метрів поміж заростями сосни та ялівцю.

Це вічнозелений чагарник, листя якого жорстке, як у чорниці. На кожному кущику утворюється 10-15 яскравих рожевих чи червоних квіток, які схожі на дзвоники. Квітне рослина упродовж трьох тижнів, зрідка до серпня.

Фото: Як виглядає "червона рута" (facebook.com/Карпатський лісовий офіс)

У Карпатах рододендрон східнокарпатський росте на Івано-Франківщині та Закарпатті на Свидовецькому та Мармороському гірських масивах, в Горганах, Чорногорі. Хоча зарості поширені на високогірї масово, але популяція зменшується. Ця рослина занесена до Червоної книги України.

Фото: Цвітіння червоної рути в Карпатах (facebook.com/Lesia Cherniatovich)

Між тим, на галявини червоної рути приходять збирачі ісландського моху, які граблями пошкоджують коріння та квітки рододендронів. Про це написала мандрівниця Леся Чернятович.

Фото: Збирання моху поміж червоною рутою (facebook.com/Lesia Cherniatovich)

Мох місцеві жителі збирають на продаж як лікарську рослину. Він поки не занесений у Червону книгу, але екологи б'ють на сполох – через хаотичну заготівлю під загрозою екосистеми.

Нагадаємо, ми розповідали, що у столичному ботсаду квітують пів тисячі сортів троянд.

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