На высоте 1,5 тысячи метров. В Карпатах цветет редкая красная рута: яркие фото

В украинских Карпатах пик цветения красной руты, которую можно увидеть только на высокогорье. Краснокнижное растение цветет на лугах в течение 3 недель.
В Украине рододендрон восточнокарпатский встречается только на высоте до 2050 метров, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Карпатский лесной офис, входящий в государственную лесную компанию "Леса Украины".
Эти цветы в народе называют "красная рута", хотя научное название – рододендрон. Яркие розовые цветы можно увидеть, если подняться на высоту более полутора тысяч метров. Этот цветок в Украине встречается только в Карпатах на субальпийских и альпийских лугах на высоте 1600-2050 метров между зарослями сосны и можжевельника.
Это вечнозеленый кустарник, листья которого жесткие, как у черники. На каждом кусте образуется 10-15 ярких розовых или красных цветков, которые похожи на колокольчики. Цветет растение в течение трех недель, изредка до августа.
В Карпатах рододендрон восточнокарпатский растет в Ивано-Франковской области и Закарпатье на Свидовецком и Марморосском горных массивах, в Горганах, Черногоре. Хотя заросли распространены на высокогорьях массово, но популяция уменьшается. Это растение занесено в Красную книгу Украины.
Фото: Цветение красной руты в Карпатах (facebook.com/Lesia Cherniatovich)
Между тем, на поляны красной руты приходят собиратели исландского мха, которые граблями повреждают корни и цветки рододендронов. Об этом написала путешественница Леся Чернятович.
Мох местные жители собирают на продажу как лекарственное растение. Он пока не занесен в Красную книгу, но экологи бьют тревогу – из-за хаотичной заготовки под угрозой экосистемы.
Напомним, мы рассказывали, что в столичном ботсаду цветут полтысячи сортов роз.