Дорога іміграція. Що треба знати про переїзд до Канади під час війни

За даними Агентства прикордонної служби Канади, з 1 січня по 2 жовтня 2022 року до Канади по суші прибули 14 785 українців, а літаком – 83 771. Більшість із них приїхали за програмою CUAET – її розробили для українців через вторгнення Росії.

Канада допомагає нашим біженцям, надаючи їм право жити в країні, шукати роботу та здобувати освіту. У країні можна перебувати, доки українці не зможуть безпечно повернутися додому. З 17 березня по 28 вересня 2022 року у Канаді отримали 588 290 заявок на участь у програмі, з них 288 957 заявок схвалили.

TRAVEL РБК-Україна поспілкувалася зі спеціалістом з оформлення заявок на виїзд до Канади та українцем, який живе у Канаді, про кому варто їхати, а кому програма може не підійти.

Не програма для біженців. Що означає програма CUAET

За програмою CUAET українці можуть подати заявку на безкоштовну гостьову візу, яка дає їм право бути в Канаді на строк до трьох років, на відміну від стандартного дозволу, який дають на півроку.

Українців звільняють від візових зборів, перевірки на COVID та інших заходів, які зазвичай є платними. Однак така програма не дорівнює допомозі біженцям, яку надають у країнах Європи. По суті, це стандартна віза для українців, яку можна отримати за спрощеною процедурою.

В одному з випусків новин імміграційної служби підкреслюють, що CUAET – це шлях надання тимчасового проживання, а не програма для біженства: "CUAET – шлях для тимчасового проживання, а не для потоку біженців".

"Це програма для екстрених поїздок. Навіть назва програми перекладається як канадсько-український дозвіл для екстрених поїздок (Canada-Ukraine authorization for emergency travel). Це не про біженство", – каже РБК-Україна спеціаліст з туризму Марина Казакова. Вона зараз допомагає українцям оформляти візи до Канади.

Фото: "Банф" – перший національний парк Канади, заснований 1885 року в Канадських скелястих горах ( unsplash . com )

Зверніть увагу. Українцям за цією програмою не передбачено фінансове забезпечення проживання в країні.

Втім, разова допомога все ж таки є: українцям платять одноразово 3 000 канадських доларів на людину. Однак таких грошей буде недостатньо навіть на перший час перебування в країні, кажуть українці, які живуть у Канаді давно або недавно туди переїхали.

Скільки грошей потрібно, щоб прожити у Канаді місяць

Канада – дуже дружня до мігрантів країна. Так було і до вторгнення РФ в Україну: там традиційно вітають нових мешканців, проте найпростіше потрапити в країну людям цінних професій і з високою кваліфікацією: інженерам, лікарям, пілотам тощо.

Оформляючи заявку на будь-яку візу до Канади, варто враховувати високу вартість життя в цій країні. За даними профільного порталу Up Grad Abroad, середня вартість життя в Канаді становить:

для однієї особи на місяць без урахування орендної плати – 1245 доларів США;

для одного студента на місяць без урахування орендної плати – 880 доларів;

для сім'ї із двох осіб на місяць без урахування оренди – майже 2500 доларів;

на сім'ю із 4 осіб на місяць без урахування вартості оренди житла – майже 5000 доларів;

для студентів, які мешкають у кампусі – близько 800 доларів на місяць.

За словами Марини Казакової, багато українців подають заявки на візи до Канади, думаючи, що їм нададуть і житло, і базові витрати, і їжу – за аналогією до того, як приймають українців у країнах ЄС. Однак при переїзді до Канади за програмою CUAET вона радить мати при собі щонайменше 10 тисяч доларів на базові витрати.

Фото: Площа Наталія Філліпса в Торонто, Онтаріо (unsplash.com)

"Я рекомендую оформляти візу в Канаду або тим, хто має суму в розмірі хоча б 10 тисяч доларів. Нещодавно я допомагала сім'ї, яка не вклалася і в цю суму. На оренду житла та інші витрати їм знадобилося 14 тисяч. Також треба враховувати, що в Канаді складно відразу знайти як роботу, так і житло. Це у багатьох випадках навіть неможливо. Тим більше, що при оренді житла зазвичай здають на довгий термін, і одразу з попередньою оплатою", – звертає увагу Казакова.

Автомобіль та квартири без меблів. На що підуть перші витрати у Канаді

Багато українців подавалися на одну із стандартних канадських віз, які дають право на роботу, ще до війни в Україні. Сергій Валюшко із Черкаської області живе у Канаді два місяці. Він із дружиною планував переїзд до цієї країни кілька років, і війна застала сім'ю, коли вони були за кордоном. Вийшло, що до Канади вони переїхали, але через війну це сталося не зовсім за тим планом, який вони вибудовували.

"Ми переїхали не за програмою для біженців, а для роботи та постійного проживання. У провінції Манітоба, де ми живемо, бачу просто надзвичайну підтримку українців місцевими. Вони дуже щиро допомагають, намагаються підтримати наших громадян у цей скрутний час", – розповідає Сергій РБК-Україна.

Перші два тижні біженці мешкають у готелі за рахунок держави. Очікується, що за цей час вони зможуть освоїтись на місці, можна знайти роботу. А право працювати Канада надає українцям фактично одразу після прибуття до країни.

Сергій підтверджує: щоби переїхати до Канади для постійного проживання або на кілька років, потрібно мати чималу суму коштів. Треба, щоб на банківському рахунку людини було щонайменше 15 тисяч доларів.

Фото: Житло з меблями в Канаді здається переважно подобово або на короткий термін. Квартири на довгий термін здають без меблів (скриншот із сайту airbnb.com)

"Така вимога діє в Канаді не через якісь забаганки. Це робиться заради вас, щоб ви гарантовано могли прожити тут певний час", – звертає він увагу.

Сергій каже, що вимога мати таку суму для приїзду до Канади пояснюється такими факторами:

орендувати житло можна переважно на довгий термін, і гроші на рахунку показують власникам житла, що ви – надійний орендар. Це зменшує ймовірність того, що квартиру вам не здадуть;

і гроші на рахунку показують власникам житла, що ви – надійний орендар. Це зменшує ймовірність того, що квартиру вам не здадуть; квартири в Канаді та США здають завжди без меблів: все потрібно купувати самостійно. Іноді у квартирі є плита, але часто потрібно купувати і її. Якщо ви рятуєтеся від війни, місцеві спільноти радісно допомагають і можуть віддати вам значну частину меблів;

все потрібно купувати самостійно. Іноді у квартирі є плита, але часто потрібно купувати і її. Якщо ви рятуєтеся від війни, місцеві спільноти радісно допомагають і можуть віддати вам значну частину меблів; мати автомобіль у Канаді – це необхідність: відстані переважно довгі, і часто авто потрібно для простої поїздки в магазин, так як він може знаходитися далеко. Тому кошти потрібні ще й для того, щоб після приїзду придбати собі авто.

Ресурс Credic Canada наводить приклади, скільки в середньому обходяться витрати в Канаді.

Житло. На житло може припадати від 35% ваших щомісячних видатків. У середньому – близько 1948 доларів на місяць. Сюди входять щомісячні рахунки за іпотеку чи оренду, податки на майно, страхування тощо.

"Залежно від міста може бути дуже складно (або навіть неможливо) вкластися в цей бюджет. Ви можете заощадити, розділивши житло з іншими, попросити дозвіл власника житла здавати його в суборенду", – радять на сайті.

Їжа. Близько 15% сімейного бюджету більшості людей (або 835 доларів на місяць) доводиться припадати на категорію продуктів та гігієни.

Фото: Без авто в Канаді не обійтися: його покупка становитиме істотну частину витрат після приїзду до країни (unsplash.com)

"Це одна з категорій витрат, яку іноді складно контролювати. У закладі фаст-фуду рідко коли ви заплатите менше ніж 15 доларів за один раз", – пояснюють у статті.

Транспорт. У Канаді на транспорт у середньому витрачають близько 15% місячного бюджету, або 835 доларів. Кошти йдуть на оплату автомобіля, страховку, паливо, технічне обслуговування, паркування, транзитні проїзні та витрати на таксі.

Якщо ви живете в мегаполісі з хорошим пішохідним доступом або громадським транспортом, ви можете трохи заощадити, не їздячи на авто. Можна купити проїзний на громадський транспорт. Але це якщо вам не треба долати довгі відстані.

Комуналка. Комунальні послуги становлять приблизно 10% щомісячних витрат на проживання більшості канадців (близько 560 доларів на місяць). Ці витрати можуть включати все, від рахунків за воду і газ до рахунків за мобільний зв'язок та інтернет.

Втім, це далеко не всі витрати, з якими ви зіткнетесь у Канаді, попереджають експерти.

Фото: Харчування у закладах теж становить суттєву частину витрат у Канаді (unsplash.com)

Запас грошей та кваліфікація. Кому варто оформлювати візу до Канади.

Серед порад, які дають українцям для оформлення візи до Канади, подаватись на програму радять у випадках:

Достатній запас грошей (щонайменше 10 тисяч доларів);

Або вільне знання англійської мови, яке дозволило б знайти кваліфіковану роботу;

Або якщо ви – кваліфікований спеціаліст з вузькою спеціалізацією;

Або якщо у вас є родичі, які там їх притулять.

"Якщо ви вважаєте, що не підпадаєте під якийсь із пунктів, замість Канади варто розглянути інші напрямки. Наприклад, Європу. Насправді по Канаді все дуже просто. Якщо не отримають візу, програма дає можливість не сплачувати консульський збір та отримати візу якщо у вас достатньо коштів, є документи, які підтверджують вашу компетентність, вам Канада скоріше за все й так видасть звичайну візу на десять років", – зазначає Марина Казакова.

За словами Сергія Валюшка, без знання мови в Канаді – ніяк не обійтися, і мова необхідна як для роботи, так і в побуті. Навіть щоб влаштуватися зварювальником або столяром, потрібно знати мову хоча б на елементарному рівні, інакше ви не зможете спілкуватися з колегами.

"Одна з порад перед переїздом до Канади – систематично працювати над вивченням англійської мови. Адже вам потрібно буде складати іспит (до біженців під час війни в Україні такої вимоги немає – ред.). І ще одна важлива порада – добре вивчіть інформацію про те, куди ви приїжджаєте. Аж до того, що ви знатимете, куди ви одразу підете після прибуття в аеропорт, куди ви подаватимете резюме в пошуках роботи й де житимете", – радить українець.

Нагадаємо, перший рейс із біженцями з України прибув до Канади у травні. Українців зустрічали оплесками.

Також стало відомо, скільки коштів Канада надає українцям як одноразову виплату.