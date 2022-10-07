Дорога іміграція. Що треба знати про переїзд до Канади під час війни

До чого потрібно бути готовим українцям, плануючи переїзд до Канади
За даними Агентства прикордонної служби Канади, з 1 січня по 2 жовтня 2022 року до Канади по суші прибули 14 785 українців, а літаком – 83 771. Більшість із них приїхали за програмою CUAET – її розробили для українців через вторгнення Росії.
Канада допомагає нашим біженцям, надаючи їм право жити в країні, шукати роботу та здобувати освіту. У країні можна перебувати, доки українці не зможуть безпечно повернутися додому. З 17 березня по 28 вересня 2022 року у Канаді отримали 588 290 заявок на участь у програмі, з них 288 957 заявок схвалили.
TRAVEL РБК-Україна поспілкувалася зі спеціалістом з оформлення заявок на виїзд до Канади та українцем, який живе у Канаді, про кому варто їхати, а кому програма може не підійти.
За програмою CUAET українці можуть подати заявку на безкоштовну гостьову візу, яка дає їм право бути в Канаді на строк до трьох років, на відміну від стандартного дозволу, який дають на півроку.
Українців звільняють від візових зборів, перевірки на COVID та інших заходів, які зазвичай є платними. Однак така програма не дорівнює допомозі біженцям, яку надають у країнах Європи. По суті, це стандартна віза для українців, яку можна отримати за спрощеною процедурою.
В одному з випусків новин імміграційної служби підкреслюють, що CUAET – це шлях надання тимчасового проживання, а не програма для біженства: "CUAET – шлях для тимчасового проживання, а не для потоку біженців".
"Це програма для екстрених поїздок. Навіть назва програми перекладається як канадсько-український дозвіл для екстрених поїздок (Canada-Ukraine authorization for emergency travel). Це не про біженство", – каже РБК-Україна спеціаліст з туризму Марина Казакова. Вона зараз допомагає українцям оформляти візи до Канади.
Фото: "Банф" – перший національний парк Канади, заснований 1885 року в Канадських скелястих горах ( unsplash . com )
Зверніть увагу. Українцям за цією програмою не передбачено фінансове забезпечення проживання в країні.
Втім, разова допомога все ж таки є: українцям платять одноразово 3 000 канадських доларів на людину. Однак таких грошей буде недостатньо навіть на перший час перебування в країні, кажуть українці, які живуть у Канаді давно або недавно туди переїхали.
Канада – дуже дружня до мігрантів країна. Так було і до вторгнення РФ в Україну: там традиційно вітають нових мешканців, проте найпростіше потрапити в країну людям цінних професій і з високою кваліфікацією: інженерам, лікарям, пілотам тощо.
Оформляючи заявку на будь-яку візу до Канади, варто враховувати високу вартість життя в цій країні. За даними профільного порталу Up Grad Abroad, середня вартість життя в Канаді становить:
За словами Марини Казакової, багато українців подають заявки на візи до Канади, думаючи, що їм нададуть і житло, і базові витрати, і їжу – за аналогією до того, як приймають українців у країнах ЄС. Однак при переїзді до Канади за програмою CUAET вона радить мати при собі щонайменше 10 тисяч доларів на базові витрати.
Фото: Площа Наталія Філліпса в Торонто, Онтаріо (unsplash.com)
"Я рекомендую оформляти візу в Канаду або тим, хто має суму в розмірі хоча б 10 тисяч доларів. Нещодавно я допомагала сім'ї, яка не вклалася і в цю суму. На оренду житла та інші витрати їм знадобилося 14 тисяч. Також треба враховувати, що в Канаді складно відразу знайти як роботу, так і житло. Це у багатьох випадках навіть неможливо. Тим більше, що при оренді житла зазвичай здають на довгий термін, і одразу з попередньою оплатою", – звертає увагу Казакова.
Багато українців подавалися на одну із стандартних канадських віз, які дають право на роботу, ще до війни в Україні. Сергій Валюшко із Черкаської області живе у Канаді два місяці. Він із дружиною планував переїзд до цієї країни кілька років, і війна застала сім'ю, коли вони були за кордоном. Вийшло, що до Канади вони переїхали, але через війну це сталося не зовсім за тим планом, який вони вибудовували.
"Ми переїхали не за програмою для біженців, а для роботи та постійного проживання. У провінції Манітоба, де ми живемо, бачу просто надзвичайну підтримку українців місцевими. Вони дуже щиро допомагають, намагаються підтримати наших громадян у цей скрутний час", – розповідає Сергій РБК-Україна.
Перші два тижні біженці мешкають у готелі за рахунок держави. Очікується, що за цей час вони зможуть освоїтись на місці, можна знайти роботу. А право працювати Канада надає українцям фактично одразу після прибуття до країни.
Сергій підтверджує: щоби переїхати до Канади для постійного проживання або на кілька років, потрібно мати чималу суму коштів. Треба, щоб на банківському рахунку людини було щонайменше 15 тисяч доларів.
Фото: Житло з меблями в Канаді здається переважно подобово або на короткий термін. Квартири на довгий термін здають без меблів (скриншот із сайту airbnb.com)
"Така вимога діє в Канаді не через якісь забаганки. Це робиться заради вас, щоб ви гарантовано могли прожити тут певний час", – звертає він увагу.
Сергій каже, що вимога мати таку суму для приїзду до Канади пояснюється такими факторами:
Ресурс Credic Canada наводить приклади, скільки в середньому обходяться витрати в Канаді.
"Залежно від міста може бути дуже складно (або навіть неможливо) вкластися в цей бюджет. Ви можете заощадити, розділивши житло з іншими, попросити дозвіл власника житла здавати його в суборенду", – радять на сайті.
Фото: Без авто в Канаді не обійтися: його покупка становитиме істотну частину витрат після приїзду до країни (unsplash.com)
"Це одна з категорій витрат, яку іноді складно контролювати. У закладі фаст-фуду рідко коли ви заплатите менше ніж 15 доларів за один раз", – пояснюють у статті.
Якщо ви живете в мегаполісі з хорошим пішохідним доступом або громадським транспортом, ви можете трохи заощадити, не їздячи на авто. Можна купити проїзний на громадський транспорт. Але це якщо вам не треба долати довгі відстані.
Втім, це далеко не всі витрати, з якими ви зіткнетесь у Канаді, попереджають експерти.
Фото: Харчування у закладах теж становить суттєву частину витрат у Канаді (unsplash.com)
Серед порад, які дають українцям для оформлення візи до Канади, подаватись на програму радять у випадках:
"Якщо ви вважаєте, що не підпадаєте під якийсь із пунктів, замість Канади варто розглянути інші напрямки. Наприклад, Європу. Насправді по Канаді все дуже просто. Якщо не отримають візу, програма дає можливість не сплачувати консульський збір та отримати візу якщо у вас достатньо коштів, є документи, які підтверджують вашу компетентність, вам Канада скоріше за все й так видасть звичайну візу на десять років", – зазначає Марина Казакова.
За словами Сергія Валюшка, без знання мови в Канаді – ніяк не обійтися, і мова необхідна як для роботи, так і в побуті. Навіть щоб влаштуватися зварювальником або столяром, потрібно знати мову хоча б на елементарному рівні, інакше ви не зможете спілкуватися з колегами.
"Одна з порад перед переїздом до Канади – систематично працювати над вивченням англійської мови. Адже вам потрібно буде складати іспит (до біженців під час війни в Україні такої вимоги немає – ред.). І ще одна важлива порада – добре вивчіть інформацію про те, куди ви приїжджаєте. Аж до того, що ви знатимете, куди ви одразу підете після прибуття в аеропорт, куди ви подаватимете резюме в пошуках роботи й де житимете", – радить українець.
Нагадаємо, перший рейс із біженцями з України прибув до Канади у травні. Українців зустрічали оплесками.
Також стало відомо, скільки коштів Канада надає українцям як одноразову виплату.