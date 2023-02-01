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Нові поїзди у Польщу. Як доїхати у Варшаву і Перемишль залізницею в лютому

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Середа 01 лютого 2023 08:00
Нові поїзди у Польщу. Як доїхати у Варшаву і Перемишль залізницею в лютому Фото: Поїзд у Перемишлі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

"Укрзалізниця" збільшує кількість маршрутів з України до Польщі. У лютому пасажирам буде зручніше добиратися з Харкова до Перемишля та з Києва до Варшави.

Якими поїздами можна буде подорожувати в сусідню країну, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку компанії.

Нові поїзди у Польщу з Харкова та Києва: графік руху

Укралізниця з 19 лютого призначає нові поїзди у Польщу, які перевозитимуть більше пасажирів.

Поїзд №73/74 Харків – Перемишль дасть мешканцям Харкова сполучення з Польщею щодня, бо поїзд №93/94 Харків — Хелм, який призначили кілька місяців тому, курсує з Харкова по парних числах. Графік нового поїзда по по непарних числах такий:

  • 14:07 – із Харкова, прибуття в Київ – о 21:04, в Перемишль – прибуття об 11:13;
  • 13:45 – із Перемишля (парні дати), прибуття в Харків – 10:01.

Поїздом №67/19 – 20/68 Київ – Варшава, Хелм можна буде доїхати до Хелма в Польщі, а там пересісти на інший польський поїзд. Цей поїзд курсуватиме щодня за таким графіком:

  • 18:14 – з Києва, прибуття до Хелма – о 4:55, до Варшави поїзд №67/68 прибуватиме о 10:12.
  • 17:45 поїзд №67/68 рушатиме з Варшави, з Хелма поїзд №19/20 відправлятиметься о 23:45. Прибуття в Київ – о 13:07.

Як пояснюють в прес-службі "Укрзалізниці", з 19 лютого у Варшаву цим поїздом зможуть добиратися не 180, а 436 пасажирів. Маршрут працюватиме так:

  1. Пасажир купує у застосунку УЗ квиток на №19/20 Київ-Хелм.
  2. Пасажир купує на intercity.pl квиток Хелм-Варшава.
  3. Пасажир сідає у Києві у звичний комфортний вагон купе/СВ - це не 3-ярусний ріц.
  4. Ці вагони їдуть до кордону разом із ріцами "вузького габариту", там відчіпляються і їдуть самостійно на Хелм, поки 67/68 "перевзувається" для євроколії 1435.
  5. Пасажири спокійно сплять у вагонах на станції Хелм, поки доїжджає 67/68 та його причеплюють до варшавського інтерсіті.
  6. Пасажири пересідають до варшавського інтерсіті на тому ж пероні по заздалегідь придбаних квитках і прибувають до Варшави.

Нові поїзди у Польщу. Як доїхати у Варшаву і Перемишль залізницею в лютому

Фото: Купе поїзда до Варшави (facebook.com/Oleksandr Shevchenko)

Квитки на польські рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці.

Купити квитки на поїзди "Укрзалізниці", можна в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Які зараз є поїзди між Україною та Польщею

З України в Польщу курсує найбільша кількість поїздів порівняно з іншими країнами.

Найпопулярніший поїзд для пасажирів, які подорожують через Польщу в інші європейські країни, є щоденний рейс №67/68 "Київ – Варшава-Всходня", на який складно купити квитки, бо він має лише кілька вагонів, які можуть їздити польськими коліями.

Для уникнення спекуляцій "Укрзалізниця" перевела продаж квитків на нього лише в онлайн-формат. Як альтернативу пасажири можуть їхати поїздом №23/24 "Київ – Хелм" зі зручною пересадкою до Варшави.

Нові поїзди у Польщу. Як доїхати у Варшаву і Перемишль залізницею в лютомуФото: Поїзд із Варшави в Київ (twitter.comAndyBTravels)

До прикордонного Перемишля курсують поїзди з Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Запоріжжя. Ще один поїзд курсує з Харкова до Хелма по парних числах.

Дізнатися розклад міжнародних поїздів у Польщу та інші країни можна на спеціальному сайті "Укрзалізниці". Також там вказані зручні стиковки з місцевими залізницями та аеропортами.

Нагадаємо, ми писали, що в Румунію починає курсувати "Мармароський експрес".

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