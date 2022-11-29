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Виплати зростуть. Хто з українців у Фінляндії отримає збільшену допомогу

Фото: Гельсінкі, столиця Фінляндії (unspalsh.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Фінляндії підвищують розмір виплат для малозабезпечених сімей із дітьми. Влада ходить підтримати людей на тлі зростання цін.

Які суми виплачуватимуть на дітей та кого з українців торкнеться допомога, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yle.fi.

Влада Фінляндії планує підвищити допомогу для малозабезпечених сімей з дітьми, які виплачує Пенсійно-соціальне відомство Kela. Збільшені суми мають підтримати їхню купівельну спроможність.

Зазначається, що батьки-одинаки отримають на 5 євро на місяць більше – сума допомоги yksinhuoltajakorotus збільшиться до 68,3 євро.

У наступному році непрацюючі батьки зможуть отримувати допомогу työttömyysturvan lapsikorotuksiin на 20% більше. Сума виплат на одну дитину збільшиться з 5,61 євро до 7,01 євро на день. За двох дітей надбавка становитиме 10,29 євро на день, а за трьох – 13,26 євро на день.

В даний час базова частина допомоги із забезпечення прожиткового мінімуму (toimeentulotuen perusosa) за дитину до 18 років становить 282,47–373,08 євро на місяць залежно від віку та наявності братів та сестер. Наступного року ця сума зросте до 327,51–421,88 євро на місяць.

Фото: Вокзал у Гельсінкі (unsplash.com/tom-brunberg)

До речі, виплати від Kela можуть отримувати люди, які проживають на території Фінляндії постійно, а українці зі статусом тимчасового захисту до таких не належать. Але є винятки:

  • на території Фінляндії може проживати член сім'ї українця (чоловік/дружина, дитина);
  • за умови, що українець жив у Фінляндії і раніше;
  • також – українець працює чи навчається у Фінляндії не менше двох років;
  • люди з тимчасовим захистом, які влаштувалися працювати;
  • люди, які набули статусу біженця (міжнародний захист).

Нагадаємо, ми писали, що у Фінляндії запровадять важливі зміни для українців.

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