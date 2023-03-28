Виплати всім жителям. Хто може отримати грошову допомогу від міжнародних фондів

До кінця квітня частина українців отримають грошову допомогу від двох міжнародних організацій. На кошти можуть розраховувати всі жителі, що пережили окупацію у п'яти областях.

Як отримати ці виплати, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На деокупованих територіях продовжують виплачувати фінансову допомогу від міжнародних організацій. На разову фінансову допомогу у розмірі 1200 гривень від Червоного Хреста і 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції (МОМ) може розраховувати кожен, хто не виїжджав зі звільнених регіонів до моменту деокупації.

"Люди, які пережили окупацію, обов’язково отримають грошову допомогу до кінця квітня. Виплати передбачені для всіх цих людей, незалежно від віку і статі", – заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Як пояснювали раніше у Мінреінтеграції, мешканцям деокупованих територій треба звертатися до органів місцевого самоврядування чи призначених військових адміністрацій, де формують списки громадян.

Зазначається, що станом на 23 березня 2023 року допомогу готівкою у розмірі 1200 грн від Червоного Хреста отримали понад 155 тис. громадян на деокупованих територіях Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.

Фото: Звільнене село на Херсонщині (gettyimages.com)

Крім того, за фінансової підтримки МОМ виплачено по 2200 грн допомоги на місяць більш ніж 39 тисячам осіб на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини. Кожна людина отримує такі виплати протягом 3 місяців.

Нагадаємо, ми писали, які виплати можуть отримати переселенці в Україні.

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