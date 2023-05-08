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Виплати та житло. У ще одній країні ЄС продовжать підтримку українців

Фото: Підтримка України у столиці Латвії, Рига (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Латвії готуються продовжити термін підтримки українців до кінця 2023 року. Йдеться про початкову допомогу, а також про компенсації за розселення біженців.

Поки що державна підтримка біженців з України діє до 30 червня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на delfi.lv.

На розгляд Сейму внесли поправки до закону щодо підтримки українських біженців у Латвії до кінця року. Нинішня програма допомоги діє до 30 червня.

Оскільки бойові дії в Україні продовжуються, а громадські організації наполягають на необхідності продовжити підтримку українцям, у законопроекті пропонується продовжити вже чинні заходи підтримки – забезпеченням проживання та харчування мешканців України у Латвії до 31 грудня.

Фото: Будівля МЗС Латвії (unsplash.com/krisjanis-kazaks)

Українці можуть отримати безкоштовне житло у Латвії до 120 днів незалежно від того, коли вони прибули до цієї країни після 24 лютого 2022 року. На початок року у Латвії було зареєстровано понад 35 тисяч українських біженців.

У квітні уряд Латвії 18 квітня затвердив зміну правил навчання дітей українських біженців. Школи зможуть забезпечити дітям плани індивідуального навчання, щоб допомогти їм краще освоювати навчальний матеріал латиською за програмами з 1 по 8 клас (а також за програмами профнавчання з 1 по 3 курс).

Нагадаємо, ми писали, чому українських дітей у Латвії відраховуватимуть зі шкіл.

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