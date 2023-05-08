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Выплаты и жилье. В еще одной стране ЕС продлят поддержку украинцев

Фото: Поддержка Украины в столице Латвии, Рига (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Латвии готовятся продлить срок поддержки украинцев до конца 2023 года. Речь идет о первоначальной помощи, а также о компенсациях за расселение беженцев.

Пока государственная поддержка беженцев из Украины действует до 30 июня, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на delfi.lv.

На рассмотрение Сейма внесли поправки к закону о поддержке украинских беженцев в Латвии до конца года. Нынешняя программа помощи действует до 30 июня.

Поскольку боевые действия в Украине продолжаются, а общественные организации настаивают на необходимости продолжить поддержку украинцам, в законопроекте предлагается продлить уже действующие меры поддержки – обеспечением проживания и питания жителей Украины в Латвии, до 31 декабря.

Фото: Здание МИД Латвии (unsplash.com/krisjanis-kazaks)

Украинцы могут получить бесплатное жилье в Латвии до 120 дней независимо от того, когда они прибыли в эту страну после 24 февраля 2022 года. На начало года в Латвии было зарегистрировано более 35 тысяч украинских беженцев.

В апреле правительство Латвии 18 апреля утвердило изменение правил обучения детей украинских беженцев. Школы смогут обеспечить детям планы индивидуального обучения, чтобы помочь таким им лучше осваивать учебный материал по-латышски по программам с 1 по 8 класс (а также по программам профобучения с 1 по 3 курс).

Напомним, мы писали, почему украинских детей в Латвии будут отчислять из школ.

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