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Гарантовані виплати. Переселенці з яких регіонів отримають грошову допомогу

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Вівторок 20 вересня 2022 14:14
Гарантовані виплати. Переселенці з яких регіонів отримають грошову допомогу Фото: Переселенці у Дрогобичі (УНІАН)
Автор: Ольга Маджумдар

Мінреінтеграції оновило перелік громад

Виплати від держави зможуть отримати переселенці з 327 громад із 9 областей України. У оновленому переліку територій поменшало населених пунктів.

За яких умов внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на грошову допомогу, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на повідомлення Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати, регулярно оновлюється. В оновлений список внесли 327 громад, в попередньому враховувалися 330 громад.

На державну допомогу можуть розраховувати всі переселенці з таких територій:

  • перебувають тимчасово в окупації;
  • перебувають в оточенні (блокуванні);
  • на яких тривають активні бойові дії.

Гарантовані виплати. Переселенці з яких регіонів отримають грошову допомогу

Фото: Переселенці у Запоріжжі (gettyimages.com)

Територіальні громади, переселенці з яких отримають виплату допомоги:

  • Донецької області (66 громад);
  • Харківської області (56);
  • Дніпропетровської (10);
  • Луганської (37);
  • Запорізької (56);
  • Херсонської (49);
  • Миколаївської (26);
  • Сумської (22);
  • Чернігівської (5).

Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або на гарячу лінію) й уточнити інформацію", – звертають увагу в міністерстві.

Актуальний перелік громад, мешканцям яких передбачені виплати, можна подивитися на цифровій мапі.

Нагадаємо, ми писали, переселенцям видадуть комплекти одягу на зиму.

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