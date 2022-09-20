Гарантовані виплати. Переселенці з яких регіонів отримають грошову допомогу

Мінреінтеграції оновило перелік громад

Виплати від держави зможуть отримати переселенці з 327 громад із 9 областей України. У оновленому переліку територій поменшало населених пунктів.

За яких умов внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на грошову допомогу, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на повідомлення Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати, регулярно оновлюється. В оновлений список внесли 327 громад, в попередньому враховувалися 330 громад.

На державну допомогу можуть розраховувати всі переселенці з таких територій:

перебувають тимчасово в окупації;

перебувають в оточенні (блокуванні);

на яких тривають активні бойові дії.

Фото: Переселенці у Запоріжжі (gettyimages.com)

Територіальні громади, переселенці з яких отримають виплату допомоги:

Донецької області (66 громад);

Харківської області (56);

Дніпропетровської (10);

Луганської (37);

Запорізької (56);

Херсонської (49);

Миколаївської (26);

Сумської (22);

Чернігівської (5).

Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або на гарячу лінію) й уточнити інформацію", – звертають увагу в міністерстві.

Актуальний перелік громад, мешканцям яких передбачені виплати, можна подивитися на цифровій мапі.

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