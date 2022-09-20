Гарантовані виплати. Переселенці з яких регіонів отримають грошову допомогу
Мінреінтеграції оновило перелік громад
Виплати від держави зможуть отримати переселенці з 327 громад із 9 областей України. У оновленому переліку територій поменшало населених пунктів.
За яких умов внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на грошову допомогу, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на повідомлення Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати, регулярно оновлюється. В оновлений список внесли 327 громад, в попередньому враховувалися 330 громад.
На державну допомогу можуть розраховувати всі переселенці з таких територій:
- перебувають тимчасово в окупації;
- перебувають в оточенні (блокуванні);
- на яких тривають активні бойові дії.
Фото: Переселенці у Запоріжжі (gettyimages.com)
Територіальні громади, переселенці з яких отримають виплату допомоги:
- Донецької області (66 громад);
- Харківської області (56);
- Дніпропетровської (10);
- Луганської (37);
- Запорізької (56);
- Херсонської (49);
- Миколаївської (26);
- Сумської (22);
- Чернігівської (5).
Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.
"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або на гарячу лінію) й уточнити інформацію", – звертають увагу в міністерстві.
Актуальний перелік громад, мешканцям яких передбачені виплати, можна подивитися на цифровій мапі.
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