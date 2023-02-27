Виплати 6600 гривень від ООН. Як збільшити шанси на отримання: поради фахівця

Навколо вже широко відомих виплат українцям у розмірі 6600 гривень від ООН часто поширюється багато різноманітної інформації, і багато повідомлень є суперечливими. Фахівці радять перевіряти інформацію про виплати у офіційних джерелах, щоб не натрапити на шахраїв.
У коментарі для TRAVEL РБК-Україна Наталія Бриль, програмна координаторка Невідкладної грошової допомоги БФ "Право на захист", який є офіційним партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, перерахувала основні помилки, які допускають українці при подачі заявок на виплати від ООН.
Люди отримують відмову в реєстрації саме через невідповідність вимогам на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН.
"Нагадуємо, що фінансова допомога в розмірі 2220 грн на особу на місяць – це один і той самий вид допомоги, що реалізують різні агентства, вона є разовою. На цей момент повторної реєстрації в рамках грошової допомоги від УВКБ ООН немає", – пояснює Наталія Бриль.
В першу чергу обов’язково має бути документ, що посвідчує особу. А також інші підтверджувальні документи: наприклад, якщо особа переміщена після 24 лютого 2022 року, має бути довідка внутрішньопереміщеної особи; якщо є проблеми зі здоров’ям – треба надати довідку про інвалідність чи медичну довідку, що підтверджує стан чи хворобу бенефіціара та неможливість прибути до пункту збору даних.
Фото: Фінансова допомога у розмірі 2220 грн на особу на місяць – це один і той самий вид допомоги, який реалізують різні агентства, вона є разовою (РБК-Україна)
Повний перелік документів, що необхідні для реєстрації, можна знайти в описі програми.
"Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація засобами відеозв'язку за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я)", – пояснює фахівець.
"Інформація про це завжди є та оновлюється на нашому сайті, а саме на сторінці опису грошової допомоги від УВКБ ООН (https://bit.ly/3Tgnpx5), а також в регіональних телеграм-каналах (для кожного міста створено свій телеграм-канал, де можна відстежувати актуальну інформацію)", – пояснює Наталія.
Офіційна інформація завжди публікується на сайті БФ “Право на захист”. Її можна знайти на сайті БФ або на сайті УВКБ ООН.
"Команда БФ “Право на захист” намагається відслідковувати та регулювати інформацію, що поширюється у ЗМІ про реєстрацію на грошову допомогу від УВКБ ООН, проте через велике тиражування інформації та неконтрольоване розповсюдження різними ЗМІ, соціальними мережами та месенджерами, не всі джерела інформації можуть надавати актуальний та правдивий перелік умов реєстрації", – зауважує Наталія Бриль.
Фото: Важливо не переплутати виплати від ООН з іншою допомогою. Наприклад, одиноким матерям на дітей (Getty Images)
"Грошова допомога від УВКБ ООН – це міжнародна допомога саме для вразливих категорій ВПО, постраждалих від військових дій, а також тих, хто повернувся до місць постійного перебування з вимушеного переміщення до іншої області/країни", – додає фахівець.
Іноді бенефіціари не враховують наявність обмежень на їхньому картковому рахунку на надходження міжнародних грошових переказів. Також бувають випадки, коли бенефіціар надає валютну картку, що унеможливлює зарахування коштів у гривні.
"Слід звернути особливу увагу, що картка має бути саме гривнева, підтримувати платіжну систему Visa або Mastercard, та не мати жодних обмежень на вхідні міжнародні грошові перекази", – радить співрозмовниця.
Інформаційна підтримка:
Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00)
Електронна пошта: unhcrukraine.cash@gmail.com
Телеграм-канал БФ “Право на захист” з необхідною інформацією, де також можна поставити питання: https://t.me/IDPhelp
Раніше ми писали, хто має право на отримання виплат 6600 гривень від ООН.
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