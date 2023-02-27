Выплаты 6600 гривен от ООН. Как увеличить шансы на получение: советы специалиста

Вокруг уже широко известных выплат украинцам в размере 6600 гривен от ООН часто распространяется много разнообразной информации, и многие сообщения противоречивы. Специалисты советуют проверять информацию о выплатах в официальных источниках, чтобы не попасть на мошенников.
В комментарии для TRAVEL РБК-Украина Наталья Брыль, программная координатор Неотложной денежной помощи БФ "Право на защиту", который является официальным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, перечислила основные ошибки, которые допускают украинцы при подаче заявок на выплаты от ООН.
Люди получают отказ в регистрации именно из-за несоответствия требованиям получения денежной помощи от УВКБ ООН.
"Напоминаем, что финансовая помощь в размере 2220 грн на человека в месяц – это один и тот же вид помощи, которые реализуют разные агентства, она разовая. На данный момент повторной регистрации в рамках денежной помощи от УВКБ ООН нет", – объясняет Наталья Брыль.
В первую очередь обязательно должен быть документ, удостоверяющий личность. А также другие подтверждающие документы: например, если лицо перемещено после 24 февраля 2022 года, должна быть справка внутриперемещенного лица; если есть проблемы со здоровьем – нужно предоставить справку об инвалидности или медицинской справке, подтверждающей состояние или болезнь бенефициара и невозможность прибыть в пункт сбора данных.
Фото: Финансовая помощь в размере 2220 грн на человека в месяц – это один и тот же вид помощи, который реализуют разные агентства, она разовая (РБК-Украина)
Полный список документов, необходимых для регистрации, можно найти в описании программы.
"Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация средствами видеосвязи по оригиналам документов (при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья)", – объясняет специалист.
"Информация об этом всегда есть и обновляется на нашем сайте, а именно на странице описания денежной помощи УВКБ ООН (https://bit.ly/3Tgnpx5), а также в региональных телеграм-каналах (для каждого города создан свой телеграм-канал, где можно отслеживать актуальную информацию)", – поясняет Наталья.
Официальная информация всегда публикуется на сайте БФ "Право на защиту". Ее можно найти на сайте БФ или на сайте УВКБ ООН.
"Команда БФ "Право на защиту" пытается отслеживать и регулировать информацию, распространяемую в СМИ о регистрации на денежную помощь от УВКБ ООН, однако из-за большого тиражирования информации и неконтролируемого распространения различными СМИ, социальными сетями и мессенджерами, не все источники информации могут предоставлять актуальный и правдивый перечень условий регистрации", – отмечает Наталья Брыль.
Фото: Важно не перепутать выплаты от ООН с другой помощью. Например, одиноким матерям на детей (Getty Images)
"Денежная помощь от УВКБ ООН – это международная помощь именно для уязвимых категорий ВПЛ, пострадавших от военных действий, а также тех, кто вернулся в места постоянного пребывания из вынужденного перемещения в другую область/страну", – добавляет специалист.
Иногда бенефициары не учитывают наличие ограничений на их карточном счете на поступление международных денежных переводов. Также бывают случаи, когда бенефициар предоставляет валютную карту, что делает невозможным зачисление средств в гривне.
"Следует обратить особое внимание, что карточка должна быть именно гривневая, поддерживать платежную систему Visa или Mastercard, и не иметь никаких ограничений на международные денежные переводы", – советует собеседница.
Информационная поддержка:
Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00)
Электронная почта: unhcrukraine.cash@gmail.com
Телеграм-канал БФ "Право на защиту" с необходимой информацией, где также можно задать вопрос: https://t.me/IDPhelp
Ранее мы писали, кто имеет право на получение выплат в 6600 гривен от ООН.
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