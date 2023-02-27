Выплаты 6600 гривен от ООН. Как увеличить шансы на получение: советы специалиста

Вокруг уже широко известных выплат украинцам в размере 6600 гривен от ООН часто распространяется много разнообразной информации, и многие сообщения противоречивы. Специалисты советуют проверять информацию о выплатах в официальных источниках, чтобы не попасть на мошенников.

В комментарии для TRAVEL РБК-Украина Наталья Брыль, программная координатор Неотложной денежной помощи БФ "Право на защиту", который является официальным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, перечислила основные ошибки, которые допускают украинцы при подаче заявок на выплаты от ООН.

Главные ошибки при подаче на выплаты: как их не допустить

Люди не читают внимательно критерии и не проверяют себя на соответствие всем требованиям. При регистрации на денежную помощь сотрудниками БФ "Право на защиту" проверяется принадлежность ко всем необходимым критериям.

Люди получают отказ в регистрации именно из-за несоответствия требованиям получения денежной помощи от УВКБ ООН.

Украинцы раньше уже получали международную денежную помощь. Как от УВКБ ООН, так и других агентств.

"Напоминаем, что финансовая помощь в размере 2220 грн на человека в месяц – это один и тот же вид помощи, которые реализуют разные агентства, она разовая. На данный момент повторной регистрации в рамках денежной помощи от УВКБ ООН нет", – объясняет Наталья Брыль.

Человек не может подтвердить принадлежность к категориям лиц, которые могут подать заявку на получение помощи (справки, выписки и так далее).

В первую очередь обязательно должен быть документ, удостоверяющий личность. А также другие подтверждающие документы: например, если лицо перемещено после 24 февраля 2022 года, должна быть справка внутриперемещенного лица; если есть проблемы со здоровьем – нужно предоставить справку об инвалидности или медицинской справке, подтверждающей состояние или болезнь бенефициара и невозможность прибыть в пункт сбора данных.

Фото: Финансовая помощь в размере 2220 грн на человека в месяц – это один и тот же вид помощи, который реализуют разные агентства, она разовая (РБК-Украина)

Полный список документов, необходимых для регистрации, можно найти в описании программы.

Приходят не все члены семьи. Чтобы предотвратить возможные случаи мошенничества или манипуляции, фонд регистрирует только при личном присутствии всех членов семьи в наших пунктах сбора данных.

"Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация средствами видеосвязи по оригиналам документов (при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья)", – объясняет специалист.

Не учитывается информация о том, как проходит процесс подачи заявки в определенном городе. В некоторых пунктах сбора данных действует предварительная запись в очередь через специальную электронную форму.

"Информация об этом всегда есть и обновляется на нашем сайте, а именно на странице описания денежной помощи УВКБ ООН ( https://bit.ly/3Tgnpx5 ), а также в региональных телеграм-каналах (для каждого города создан свой телеграм-канал, где можно отслеживать актуальную информацию)", – поясняет Наталья.

Опираются на информацию из непроверенных источников и идут на регистрацию без предварительной проверки официальной информации.

Официальная информация всегда публикуется на сайте БФ "Право на защиту". Ее можно найти на сайте БФ или на сайте УВКБ ООН.

"Команда БФ "Право на защиту" пытается отслеживать и регулировать информацию, распространяемую в СМИ о регистрации на денежную помощь от УВКБ ООН, однако из-за большого тиражирования информации и неконтролируемого распространения различными СМИ, социальными сетями и мессенджерами, не все источники информации могут предоставлять актуальный и правдивый перечень условий регистрации", – отмечает Наталья Брыль.

Фото: Важно не перепутать выплаты от ООН с другой помощью. Например, одиноким матерям на детей (Getty Images)

Потенциальные бенефициары часто не понимают разницу между международной денежной помощью и государственными выплатами/государственной помощью. Например, путают с денежной помощью для социально незащищенных слоев населения, на проживание внутренне перемещенных лиц, малоимущим семьям, одиноким матерям на детей и другим категориям.

"Денежная помощь от УВКБ ООН – это международная помощь именно для уязвимых категорий ВПЛ, пострадавших от военных действий, а также тех, кто вернулся в места постоянного пребывания из вынужденного перемещения в другую область/страну", – добавляет специалист.

При регистрации на денежную помощь предоставляют карту, на которую невозможно зачесть указанную международную помощь (например, карту "єПідтримка", или карту, которая использует национальную платежную систему "Простір" (можно пользоваться исключительно на территории Украины).

Иногда бенефициары не учитывают наличие ограничений на их карточном счете на поступление международных денежных переводов. Также бывают случаи, когда бенефициар предоставляет валютную карту, что делает невозможным зачисление средств в гривне.

"Следует обратить особое внимание, что карточка должна быть именно гривневая, поддерживать платежную систему Visa или Mastercard, и не иметь никаких ограничений на международные денежные переводы", – советует собеседница.

Информационная поддержка:

Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00)

Электронная почта: unhcrukraine.cash@gmail.com

Телеграм-канал БФ "Право на защиту" с необходимой информацией, где также можно задать вопрос: https://t.me/IDPhelp

Ранее мы писали, кто имеет право на получение выплат в 6600 гривен от ООН.

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