Виплати 6600 гривень від ООН. Хто має право на отримання: пояснення юриста

Багатоцільова грошова допомога від УВКБ ООН – це одноразова допомога людям, які залишили свої домівки через воєнні дії, постраждалих від них в певних регіонах або повернулися до постійного місця проживання. Розмір допомоги становить 2220 гривень щомісячно протягом 3 місяців на члена родини. Виплата здійснюється одним платежем.
Програма реалізується у таких областях: Сумська, Чернігівська, Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Одеська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Херсонська, (перелік може доповнюватись).
Хто має право на такі виплати та де дізнатися інформацію про фінансову допомогу від ООН, TRAVEL РБК-Україна розповіла Наталія Бриль, програмна координаторка Невідкладної грошової допомоги БФ "Право на захист".
Благодійний фонд “Право на захист” є офіційним партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні: представники фонду допомагають подати заявки на оформлення фінансової допомоги.
Подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть родини, які:
Належать до таких категорій: є переселенцями, які перемістилися після 24.02.22 АБО є особами, що НЕ переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях:
Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська АБО є людьми, які ПОВЕРНУЛИСЬ до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року.
Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
Родини з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;
Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).
Тобто мають бути виконані всі 4 умови та надані документальні підтвердження.
Фото: Щоб отримати виплати, потрібно відповідати всім чотирьом встановленим критеріям (Getty Images)
Зверніть увагу. Подати заявку онлайн чи самостійно неможливо. Фахівці БФ “Право на захист” працюють у пунктах, де здійснюється збір даних по кожній родині.
"Ці дані вносяться в систему, де буде у подальшому додатково опрацьовано та перевірено на факт відповідності умовам грошової допомоги. Через постійну ймовірність шахрайства ми реєструємо внутрішньо переміщених осіб тільки особисто, за виключенням сімей, членами яких є маломобільні люди та які не можуть прибути до пункту реєстрації", – говорить Наталія Бриль.
Для таких осіб, як виняток, допускається реєстрація засобами відеозв'язку за оригіналами документів, які має принести хтось з родичів чи довірена особа (за умови надання також медичної довідки, що підтверджує стан здоров’я маломобільної особи), відзначає співрозмовниця РБК-Україна.
Ознайомитись із порядком збору інформації в пунктах реєстрації можна на сайті УВКБ ООН у пункті 3 Процес збору даних.
Інформація, яку необхідно буде надати:
Детальна інформація про програму грошової допомоги від УВКБ ООН: https://bit.ly/3Tgnpx5
Інформаційна підтримка:
Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00)
Електронна пошта: unhcrukraine.cash@gmail.com
Телеграм-канал БФ “Право на захист” з необхідною інформацією, де також можна поставити питання: https://t.me/IDPhelp
Раніше стало відомо, чи можна отримати виплати від ООН, якщо людина не відповідає критеріям вразливості.
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