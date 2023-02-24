Виплати 6600 гривень від ООН. Хто має право на отримання: пояснення юриста

Багатоцільова грошова допомога від УВКБ ООН – це одноразова допомога людям, які залишили свої домівки через воєнні дії, постраждалих від них в певних регіонах або повернулися до постійного місця проживання. Розмір допомоги становить 2220 гривень щомісячно протягом 3 місяців на члена родини. Виплата здійснюється одним платежем.

Програма реалізується у таких областях: Сумська, Чернігівська, Львівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Одеська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Херсонська, (перелік може доповнюватись).

Хто має право на такі виплати та де дізнатися інформацію про фінансову допомогу від ООН, TRAVEL РБК-Україна розповіла Наталія Бриль, програмна координаторка Невідкладної грошової допомоги БФ "Право на захист".

Хто має право подати заявку на виплати від ООН

Благодійний фонд “Право на захист” є офіційним партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні: представники фонду допомагають подати заявки на оформлення фінансової допомоги.

Подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть родини, які:

Не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій;

Мають дохід, менший за 5400 грн на особу;

Належать до таких категорій: є переселенцями, які перемістилися після 24.02.22 АБО є особами, що НЕ переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях:

Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська АБО є людьми, які ПОВЕРНУЛИСЬ до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року.

До того ж, мають хоча б один із зазначених критеріїв вразливості:

Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

Родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

Родини з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Тобто мають бути виконані всі 4 умови та надані документальні підтвердження.

Фото: Щоб отримати виплати, потрібно відповідати всім чотирьом встановленим критеріям (Getty Images)

Зверніть увагу. Подати заявку онлайн чи самостійно неможливо. Фахівці БФ “Право на захист” працюють у пунктах, де здійснюється збір даних по кожній родині.

"Ці дані вносяться в систему, де буде у подальшому додатково опрацьовано та перевірено на факт відповідності умовам грошової допомоги. Через постійну ймовірність шахрайства ми реєструємо внутрішньо переміщених осіб тільки особисто, за виключенням сімей, членами яких є маломобільні люди та які не можуть прибути до пункту реєстрації", – говорить Наталія Бриль.

Для таких осіб, як виняток, допускається реєстрація засобами відеозв'язку за оригіналами документів, які має принести хтось з родичів чи довірена особа (за умови надання також медичної довідки, що підтверджує стан здоров’я маломобільної особи), відзначає співрозмовниця РБК-Україна.

Ознайомитись із порядком збору інформації в пунктах реєстрації можна на сайті УВКБ ООН у пункті 3 Процес збору даних.

Інформація, яку необхідно буде надати:

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу;

місце та дата народження, номер телефону ( на який вам надійде СМС про надходження коштів );

); податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги). Картки “єПідтримка” не підходять;

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Детальна інформація про програму грошової допомоги від УВКБ ООН: https://bit.ly/3Tgnpx5

Інформаційна підтримка:

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00)

Електронна пошта: unhcrukraine.cash@gmail.com

Телеграм-канал БФ “Право на захист” з необхідною інформацією, де також можна поставити питання: https://t.me/IDPhelp

Раніше стало відомо, чи можна отримати виплати від ООН, якщо людина не відповідає критеріям вразливості.

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