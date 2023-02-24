Выплаты 6600 гривен от ООН. Кто имеет право на получение: объяснение юриста

Многоцелевая денежная помощь УВКБ ООН – это одноразовая помощь людям, которые покинули свои дома из-за военных действий, пострадавших от них в определенных регионах или вернулись к постоянному месту жительства. Размер пособия составляет 2220 гривен ежемесячно в течение 3 месяцев на члена семьи. Выплата производится одним платежом.
Программа реализуется в следующих областях: Сумская, Черниговская, Львовская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская, Херсонская (перечень может дополняться).
Кто имеет право на такие выплаты и где узнать информацию о финансовой помощи от ООН, TRAVEL РБК-Украина рассказала Наталья Брыль, программная координатор Неотложной денежной помощи БФ "Право на защиту".
Благотворительный фонд "Право на захист" является официальным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине: представители фонда помогают подать заявки на оформление финансовой помощи.
Подать заявку на денежную помощь от УВКБ ООН могут семьи, которые:
Относятся к следующим категориям: являются переселенцами, которые переместились после 24.02.22 ИЛИ являются лицами, которые не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях:
Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская ИЛИ являются людьми, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.
Семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
Семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
Семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;
Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).
То есть, должны быть выполнены все 4 условия и предоставлены документальные подтверждения.
Фото: Чтобы получить выплаты, нужно соответствовать всем четырем установленным критериям (Getty Images)
Обратите внимание. Подать заявку онлайн или самостоятельно невозможно. Специалисты БФ "Право на захист" работают в пунктах, где осуществляется сбор данных по каждой семье.
"Эти данные вносятся в систему, где будет в дальнейшем дополнительно обработана и проверена на факт соответствия условиям денежной помощи. Из-за постоянной вероятности мошенничества мы регистрируем внутренне перемещенных лиц только лично, за исключением семей, членами которых являются маломобильные люди и которые не могут прибыть в пункт регистрации", – говорит Наталья Брыль.
Для таких лиц, как исключение, допускается регистрация средствами видеосвязи по оригиналам документов, которые должен принести кто-то из родственников или доверенное лицо (при предоставлении также медицинской справки, подтверждающей состояние здоровья маломобильного лица), отмечает собеседница РБК-Украина.
Ознакомиться с порядком сбора информации в пунктах регистрации можно на сайте УВКБ ООН в пункте 3 Процесс сбора данных.
Информация, которую необходимо будет предоставить:
Подробная информация о программе денежной помощи от УВКБ ООН: https://bit.ly/3Tgnpx5
Информационная поддержка:
Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00)
Электронная почта: unhcrukraine.cash@gmail.com
Телеграмм-канал БФ "Право на защиту" с необходимой информацией, где также можно задать вопрос: https://t.me/IDPhelp
Ранее стало известно, можно ли получить выплаты от ООН, если человек не отвечает критериям уязвимости.
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