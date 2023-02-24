Выплаты 6600 гривен от ООН. Кто имеет право на получение: объяснение юриста

Многоцелевая денежная помощь УВКБ ООН – это одноразовая помощь людям, которые покинули свои дома из-за военных действий, пострадавших от них в определенных регионах или вернулись к постоянному месту жительства. Размер пособия составляет 2220 гривен ежемесячно в течение 3 месяцев на члена семьи. Выплата производится одним платежом.

Программа реализуется в следующих областях: Сумская, Черниговская, Львовская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская, Херсонская (перечень может дополняться).

Кто имеет право на такие выплаты и где узнать информацию о финансовой помощи от ООН, TRAVEL РБК-Украина рассказала Наталья Брыль, программная координатор Неотложной денежной помощи БФ "Право на защиту".

Кто имеет право подать заявку на выплаты от ООН

Благотворительный фонд "Право на захист" является официальным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине: представители фонда помогают подать заявки на оформление финансовой помощи.

Подать заявку на денежную помощь от УВКБ ООН могут семьи, которые:

Не получали ранее пособия от международных организаций;

Имеют доход менее 5400 грн на человека;

Относятся к следующим категориям: являются переселенцами, которые переместились после 24.02.22 ИЛИ являются лицами, которые не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях:

Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская ИЛИ являются людьми, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.

К тому же, имеют хотя бы один из указанных критериев уязвимости:

Семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

Семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

Семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

То есть, должны быть выполнены все 4 условия и предоставлены документальные подтверждения.

Фото: Чтобы получить выплаты, нужно соответствовать всем четырем установленным критериям (Getty Images)

Обратите внимание. Подать заявку онлайн или самостоятельно невозможно. Специалисты БФ "Право на захист" работают в пунктах, где осуществляется сбор данных по каждой семье.

"Эти данные вносятся в систему, где будет в дальнейшем дополнительно обработана и проверена на факт соответствия условиям денежной помощи. Из-за постоянной вероятности мошенничества мы регистрируем внутренне перемещенных лиц только лично, за исключением семей, членами которых являются маломобильные люди и которые не могут прибыть в пункт регистрации", – говорит Наталья Брыль.

Для таких лиц, как исключение, допускается регистрация средствами видеосвязи по оригиналам документов, которые должен принести кто-то из родственников или доверенное лицо (при предоставлении также медицинской справки, подтверждающей состояние здоровья маломобильного лица), отмечает собеседница РБК-Украина.

Ознакомиться с порядком сбора информации в пунктах регистрации можно на сайте УВКБ ООН в пункте 3 Процесс сбора данных.

Информация, которую необходимо будет предоставить:

ФИО согласно документу, удостоверяющему личность;

место и дата рождения, номер телефона (на который вам поступит SMS о поступлении средств );

); налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты (необходим для выплаты пособия). Карточки "єПідтримка" не подходят;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и так далее).

Подробная информация о программе денежной помощи от УВКБ ООН: https://bit.ly/3Tgnpx5

Информационная поддержка:

Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00)

Электронная почта: unhcrukraine.cash@gmail.com

Телеграмм-канал БФ "Право на защиту" с необходимой информацией, где также можно задать вопрос: https://t.me/IDPhelp

Ранее стало известно, можно ли получить выплаты от ООН, если человек не отвечает критериям уязвимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.