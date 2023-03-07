Виплата 6600 гривень повторно. Як правильно подати заявку: інструкція

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати 6600 гривень від Норвезької ради у справах біженців в Україні. Отримання виплат від іншої міжнародної організації не є перешкодою для отримання грошової допомоги.

Наразі реєстрація відбувається за допомогою чат-боту у WhatsApp або Viber, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку Норвезької ради у справах біженців в Україні.

Хто може претендувати на виплати від Норвезької ради

Багатоцільову грошову допомогу отримають переселенці та ті, хто проживає в районах, постраждалих внаслідок бойових дій. Претендувати можуть люди, які потребують термінової фінансової підтримки для забезпечення основних потреб.

Зазначається, що грошову допомогу буде надано найуразливішим категоріям з-поміж людей, які зареєструвалися. При визначенні рівня вразливості враховується:

склад сім'ї;

наявність дітей та людей похилого віку;

доходи сім'ї, включно із виплатою з безробіття і пенсією;

місце проживання і походження.

Попередня виплата від іншої міжнародної організації не перешкоджає подачі на отримання грошової допомоги від NRC, проте не гарантує її надання, зазначають в організації. Норвезька рада у справах біженців враховує поточну життєву ситуацію заявника.

Фото: Переселенка з Маріуполя (gettyimages.com)

Як подати заявку на виплати

Необхідно завантажити один із месенджерів WhatsApp або Viber на свій смартфон. Для реєстрації через WhatsApp треба додати до контактів номер 0 800 609 844 та відправити на нього повідомлення з текстом "Привіт".

Для реєстрації через Viber треба буде відскакувати QR-код на картинці. Після цього у діалоговому вікні прийдуть повідомлення з інструкціями, яких необхідно дотримуватися для успішної реєстрації.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за номером "гарячої" лінії NRC 0 800 302 007 або написати на адресу електронної пошти ua.info@nrc.no.

Фото: Звільнене село в Херсонській області (gettyimages.com)

Як правильно заповнювати заявку: інструкція

В організації розповіли, як виправити основні помилки під час реєстрації за допомогою чат-боту.

Написав "Привіт", але не отримав відповіді. Через велику кількість запитів, відповідь може надходити протягом декількох годин.

На питання "Розкажіть трохи про себе" треба обрати відповідь "Я постраждалий(-а)" серед запропонованих варіантів та продовжити відповідати на запитання чат-боту.

Вказуйте дату народження у форматі дд/мм/рррр, наприклад, 04/09/1990.

Пишіть громаду без додаткових символів та до 20 літер. Наприклад, "Вінницька", "Агрономічна", "Гайсинська". Вказувати слова "громада", "територіальна громада" не потрібно.

Допомога від держави входить до доходу домогосподарства. Проте одноразова грошова допомога від інших міжнародних організацій не враховується до доходу.

Дохід потрібно вказувати без додаткових символів та літер, тобто "1000", "3000", "5000" тощо.

На питання "Скільки разів переїжджали" вкажіть тільки цифру без додаткових слів.

Якщо ви отримали повідомлення "Введіть пін-код", це означає, що на питання "Розкажіть трохи про себе" ви надали відповідь "Співробітник/(-ця) NRС". Спробуйте почати реєстрацію пізніше або заповніть анкету з іншого месенджеру та на питання "Розкажіть трохи про себе" оберіть "Я постраждалий/(-а)".

Якщо ви неправильно ввели дані стосовно домогосподарства, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію 0 800 302 007 та залиште заявку на їх заміну. Технічні асистенти оброблять заяву протягом тижня та надішлють повідомлення про їх заміну.

Якщо через 12 годин не отримали відповіді від чат-боту з результатом проходження заявки, напишіть "Привіт" знову та дайте відповіді на запитання.

Реєстрація успішна, якщо ви завершили анкету та отримали відповідь про подальший розгляд заявки.

Нагадаємо, ми писали, що ще одна організація відновлює виплати українцям.

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