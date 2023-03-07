Выплата 6600 гривен повторно. Как правильно подать заявку: инструкция

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить 6600 гривен от Норвежского совета по делам беженцев в Украине. Получение выплат от другой международной организации не препятствует получению денежной помощи.

В настоящее время регистрация проходит с помощью чат-бота в WhatsApp или Viber, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу Норвежского совета по делам беженцев в Украине.

Кто может претендовать на выплаты от Норвежского совета

Многоцелевую денежную помощь получат переселенцы и проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий. Претендовать могут люди, нуждающиеся в срочной финансовой поддержке для обеспечения основных потребностей.

Отмечается, что денежная помощь будет предоставлена наиболее уязвимым категориям среди зарегистрировавшихся людей. При определении уровня уязвимости учитывается:

состав семьи;

наличие детей и пожилых людей;

доходы семьи, включая выплату по безработице и пенсию;

место проживания и происхождения.

Предварительная выплата от другой международной организации не препятствует подаче на получение денежной помощи от NRC, однако не гарантирует ее предоставление, отмечают в организации. Норвежский совет по делам беженцев учитывает текущую ситуацию заявителя.

Фото: Переселенка из Мариуполя (gettyimages.com)

Как подать заявку на выплаты

Необходимо загрузить один из мессенджеров WhatsApp или Viber на свой смартфон. Для регистрации через WhatsApp нужно добавить в контакт номер 0 800 609 844 и отправить на него сообщение с текстом "Привет".

Для регистрации через Viber нужно будет отскакивать QR-код на картинке. После этого в диалоговом окне придут сообщения с инструкциями, которые необходимо придерживаться для успешной регистрации.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по номеру "горячей" линии NRC 0 800 302 007 или написать по адресу электронной почты ua.info@nrc.no.

Фото: Освобожденное село в Херсонской области (gettyimages.com)

Как правильно заполнять заявку: инструкция

В организации рассказали, как исправить основные ошибки при регистрации с помощью чат-бота.

Написал "Привет", но не получил ответа. Из-за большого количества запросов ответ может поступать в течение нескольких часов.

На вопрос "Расскажите немного о себе" нужно выбрать ответ "Я пострадавший(а)" среди предложенных вариантов и продолжить отвечать на вопросы чат-бота.

Укажите дату рождения в формате дд/мм/рррр, например 04/09/1990.

Пишите общину без дополнительных символов и до 20 букв. Например, "Винницкая", "Агрономическая", "Гайсинская". Указывать слова "община", "территориальная община" не нужно.

Помощь от государства входит в доход домохозяйства. Однако единовременная денежная помощь от других международных организаций не учитывается в доход.

Доход нужно указывать без дополнительных символов и букв, то есть "1000", "3000", "5000" и т.д.

На вопрос "Сколько раз переезжали" укажите только цифру без дополнительных слов.

Если вы получили сообщение "Введите пин-код", это означает, что на вопрос "Расскажите немного о себе" вы предоставили ответ "Сотрудник/(-я) NRС". Попытайтесь начать регистрацию позже или заполните анкету из другого мессенджера и на вопрос "Расскажите немного о себе" выберите "Я пострадавший/а".

Если вы неправильно ввели данные о домохозяйстве, пожалуйста, позвоните по телефону на горячую линию 0 800 302 007 и оставьте заявку на их замену. Технические ассистенты обработают заявление в течение недели и отправят уведомление об их замене.

Если через 12 часов не получили ответа от чат-бота с результатом прохождения заявки, напишите "Привет" снова и ответьте на вопросы.

Регистрация успешна, если вы завершили анкету и получили ответ о дальнейшем рассмотрении заявки.

Напомним, мы писали, что еще одна организация возобновляет выплаты украинцам.

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