Виплата 500 євро. Як українцям отримати спеціальний бонус в Австрії

Всі, хто проживає в Австрії понад 6 місяців, можуть отримати виплату 500 євро. Це спеціальний кліматичний бонус, який видають незалежно від віку та громадянства.

Як українці можуть отримати кошти, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.

Що таке кліматичний бонус і як отримати виплату

Кліматичний бонус (Klimabonus) отримують жителі Австрії – всі, хто проживає в країні не менше 6 місяців (від 183 днів). Гроші на виплату надходять з доходів від плати за викиди CO2, яку запровадили в жовтні 2022 року.



Кліматичний бонус вже був виплачений більшості людей, які жили в Австрії із серпня по жовтень 2022 року. Але у лютому 2023 року передбачена ще одна хвиля виплат.

Виплату отримають ті люди, які переселилися до Австрії лише у першій половині 2022 року або навіть народилися у першій половині 2022 року

Klimabonus перераховується безпосередньо на рахунок або відправляється поштою. Сума для повнолітніх – 500 євро, до 18 років – 250 євро. Із 2023 року розмір бонуса залежатиме від регіону.

Ті, хто регулярно отримують гроші від держави, отримають виплату Клімабонусу автоматично. Для цього треба мати збережений рахунок на сайті FinanzOnline. Зареєструватися на платформі та створити обліковий запис для входу можна за посиланням.

Існує ще один варіант отримати виплату – поштою в листі RSa. Такий лист можуть вручити тільки отримувачу. Втім, листоноша може віддати ваучер і довіреній особі.

Для цього необхідно:

1. Заповнити форму Klimabonus Proxy, вказавши дані посвідчення особи та підпис.

2. Зберігати проксі-форму в безпечному місці. Коли постачальник прибуває з Klimabonus, довіреній особі потрібно просто показати підписану форму довіреності та відповідний ідентифікатор, щоб отримати виплату.

Фото: Українці в Австрії (unsplash.com/tetiana-shyshkina)

Якщо на момент дзвінка кур'єра нікого немає вдома, Klimabonus доставлять до найближчого поштового відділення, і повідомлять отримувачу.

Ваучери можна використовувати в будь-якому місці, від супермаркету та книгарні або обміняти на готівку у банку-партнері.

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