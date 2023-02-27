Выплата 500 евро. Как украинцам получить специальный бонус в Австрии

Все, кто проживает в Австрии более 6 месяцев, могут получить выплату 500 евро. Это специальный климатический бонус, выдаваемый независимо от возраста и гражданства.

Как украинцы могут получить средства, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Что такое климатический бонус и как получить выплату

Климатический бонус (Klimabonus) получают жители Австрии – все проживающие в стране не менее 6 месяцев (от 183 дней). Деньги на выплату поступают с доходов от платы за выбросы CO2, введенной в октябре 2022 года.



Климатический бонус уже был выплачен большинству людей, живших в Австрии с августа по октябрь 2022 года. Но в феврале 2023 предусмотрена еще одна волна выплат.

Выплату получат люди, которые переселились в Австрию только в первой половине 2022 года или даже родились в первой половине 2022 года.

Klimabonus перечисляется непосредственно на счет или отправляется по почте. Сумма для совершеннолетних – 500 евро, до 18 лет – 250 евро. С 2023 года размер бонуса будет зависеть от региона.

Те, кто регулярно получает деньги от государства, получат выплату Климабонуса автоматически. Для этого нужно иметь сохраненный счет на сайте FinanzOnline. Зарегистрироваться на платформе и создать учетную запись для входа можно по ссылке.

Есть еще один вариант получить выплату – по почте в письме RSa. Такое письмо могут вручить только получателю. Впрочем, почтальон может отдать ваучер и доверенному лицу.

Для этого необходимо:

1. Заполнить форму Klimabonus Proxy, указав данные удостоверения личности и подпись.

2. Хранить прокси-форму в безопасном месте. Когда поставщик приезжает с Klimabonus, доверенному лицу нужно просто показать подписанную форму доверенности и соответствующий идентификатор для получения выплаты.

Фото: Украинцы в Австрии ( unsplash.com/tetiana-shyshkina)

Если на момент звонка курьера никого нет дома, Klimabonus доставят в ближайшее почтовое отделение и сообщат получателю.

Ваучеры можно использовать в любом месте, от супермаркета и книжного магазина или обменять на наличные деньги в банке-партнере.

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