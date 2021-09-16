Винодельни, озера и замки: семь самых ярких локаций Венгрии для посещения в сентябре

Осенний тур в Венгрию – одна из лучших идей незабываемо провести выходные в красочной европейской стране. Тем более, что условия для въезда украинцев сейчас максимально простые – наземным транспортом никаких ковид-документов предоставлять не нужно.

Для путешествия самолетом туристы должны показать украинский сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, сделанный в течении 72 часов. При этом требование не распространяется на сопровождающих детей до 18 лет.

Поездка в Венгрию на экскурсию с семьей может стать занимательным мероприятием, если составить маршрут по самым интересным локациям страны. Список самых красивых мест для посещения страны в сентябре составили авторы блога о путешествиях с детьми Travel Melodies.

Будапешт – один из самых красивых городов Европы

Это первое, что приходит на ум, когда начинается разговор о Венгрии. Будапешт - не только столица и один из лучших городов Венгрии, он также является одним из самых красивых городов Европы.

Фото: Парламент в Будапеште (unsplash.com/ivan-rohovchenko)

В этом городе есть все - от потрясающей архитектуры и исторических достопримечательностей до удивительных музеев и впечатляющих открытых пространств, яркого уличного искусства, термальных ванн и невероятной кулинарной составляющей.

Самих только туристических достопримечательностей в столице насчитывается десятками, поэтому многим путешественникам не хватает нескольких дней, чтобы изучить город.

Из тех, которые стоить увидеть в первую очередь: впечатляющее архитектурой здание парламента Орсагаз, рыбацкий бастион, замок Буда, Базилика святого Иштвана, цепной мост Сечени, Замковая гора Вархедь, цитадель на горе Геллерт.

Фото: Виды Будапешта (unsplash.com/anna-hunko)

Озеро Балатон – "венгерское море"

Озеро Балатон - любимое место летнего отдыха венгров и едва ли не самое популярное туристическое направление страны. Его любовно называют "венгерским морем", поскольку водоем является крупнейшим пресноводным озером в Центральной Европе.

Озеро Балатон с длинной береговой линией, "усыпанной" пышными виноградниками, широкими вулканическими холмами, очаровательными деревнями и городами, потрясающими термальными курортами - должен быть в списке лучших мест в Венгрии для посещения туристами.

Фото: Озеро Балатон (unsplash.com/dope-masters)

Помимо природной красоты, на озере Балатон есть множество развлечений: бесчисленные занятия водными видами спорта, дегустация вин и отличный выбор для ценителей хорошей еды.

На северном берегу озера - изобилие виноградников, а южный берег привлекае как местных жителей, так и туристов пляжами и живописными городками.

Посещая этот регион, нельзя пропустить озеро Хевиз - крупнейшее в мире термальное озеро в кратере вулкана, пещеру с подземным озером Тапольца, национальный парк Балатонской возвышенности, городки Шиофок и Кестхей со старинной архитектурой.

Озеро Балатон находится примерно в часе езды от Будапешта, и его легко можно запланировать как однодневную поездку из Будапешта, но, конечно, нет ничего лучше, чтобы провести ночь или две в этом регионе.

Фото: Вид на термальное озеро Хевиз (wikipedia.org)

Эгер: средневековая атмосфера

Исторический город Эгер является обязательным для посещения любителями истории. Туристам стоит прогуляться по его историческому центру, площади Добо Иштван, или исследовать его средневековый замок Эгри Вар, или открыть для себя Кафедральную базилику Святого Апостола Иоанна, или подняться на минарет Эгер, чтобы полюбоваться панорамным видом на город.

Или отправиться за покупками на улицу Сечени, или расслабиться в термальных ваннах, наслаждиться бокал Egri Bikaver (местного красного вина) в Долине прекрасной женщины - что бы путешественники ни увидели или ни сделали, Эгер обязательно их удивит.

Фото: Ресторан в Эгере (wikipedia.org)

Вышеград – один из лучших дворцов Венгрии и цитадель

Крошечный сонный город-замок на излучине Дуная, Вышеград прекрасно отражает свое прошлое. В основном будучи в руинах, город известен своей средневековой цитаделью на вершине холма и летним дворцом раннего Возрождения, одним из лучших дворцов Венгрии.

Вышеград происходит от славянского языка, что буквально переводится как "высокий замок".

Поход на холм Сибрик обещает прекрасный вид на город и изгиб Дуная.

Печ – город с древней архитектурой

Недалеко от границы с Хорватией на склонах горы Мечек находится один из самых красивых городов Венгрии. Этот город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году, был основан римлянами, и туристы могут увидеть влияние на него различных правителей.

Фото: Архитектура в городе Печ (wikipedia.org)

В Печ есть что исследовать: от великолепного Старого города до архитектурных и исторических достопримечательностей, таких как Печский собор, раннехристианский мавзолей Сопиана, мечеть Паши Касима, Галерея современного венгерского искусства, музей Чонтвари и улица Кирали.

Дегустация знаменитых вин в Токае

Токай - один из семи винодельческих регионов Венгрии, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится между Венгрией и Словакией. В регионе 28 деревень и 11 тысяч гектаров виноградников. Этот регион знаменит своим вином Tokaji Aszu, самым старым ботритизированным (из "подвяленных" из-за грибка ягод) вином в мире.

Помимо посещения виноградников и дегустации вин, вы можете подняться на Копаш-хеги (Лысую гору) или посетить Токайский музей, или исследовать винную страну на лодке по каналам по рекам Бодрог и Тиса.

Если вы ценитель вин и вам посчастливилось посетить Венгрию в мае или июне, запланируйте Токайский винный фестиваль, чтобы погрузиться в культуру виноделия Токая, советуют читателям авторы блога.

Фото: Виноградники в Токае (wikipedia.org)

Парк Хортобадь – заповедник с достопримечательностями

Национальный парк Хортобадь, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен между рекой Тиса и городом Дебрецен. Это самая большая природоохранная зона Венгрии.

В "сердце" парка находится деревня Хортобадь, которая с гордостью хранит традиции народного искусства и культурную историю. Деревня когда-то славилась скакунами и там до сих пор проводят ежегодную ярмарку, на которой устраивают конные шоу. Вы можете посетить музей народного искусства, чтобы узнать больше о богатых фольклорных традициях.

Одной из самых знаковых достопримечательностей национального парка остается Девятиарочный мост, построенный над болотными топями.

Фото: Мост в парке Хортобадь (wikipedia.org)

В национальном парке есть множество привлекающих туристов достопримечательностей: парк диких животных Хортобадь, узкоколейная железная дорога, парк животных Пуста, променад на искусственном озере Тиса, парк замка Сегениданьяд, дендрарий Тисакюрт и множество красивых природных троп.

Часть национального парка - это "заповедник темного неба", так что это шанс полюбоваться звездами.

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